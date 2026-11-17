ANTD.VN - Hàn Quốc cho biết đã triển khai máy bay chiến đấu và thực hiện các động thái chiến thuật sau khi một số máy bay quân sự Nga đi vào vùng nhận dạng phòng không của nước này vào sáng sớm 17-11.

Máy bay chiến đấu FA-50 của Không quân Hàn Quốc cất cánh tại căn cứ không quân ở Wonju trong cuộc diễn tập ngày 7-3-2026 (Ảnh minh họa)

Theo thông báo của Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) sáng 17-11, một số lượng không xác định máy bay Nga đã đi vào và sau đó rời khỏi Vùng nhận dạng phòng không Hàn Quốc (KADIZ) trên vùng biển phía Đông.

"Quân đội của chúng tôi đã phát hiện máy bay Nga trước khi chúng tiến vào KADIZ và đã triển khai máy bay chiến đấu của Không quân, thực hiện các biện pháp chiến thuật để chuẩn bị cho mọi tình huống bất trắc" - JCS tuyên bố.

Vùng nhận dạng phòng không không phải là không phận có chủ quyền mà là vùng đệm các quốc gia xác định máy bay đang tiếp cận vì mục đích an ninh.

Thông thường, máy bay quân sự phải thông báo cho quốc gia liên quan trước khi đi vào vùng nhận dạng phòng không của nước đó, mặc dù việc thông báo là không bắt buộc theo luật.

Seoul cho biết máy bay Nga không vi phạm không phận Hàn Quốc.

Hồi tháng 6-2026, hơn 10 máy bay quân sự Trung Quốc và Nga đã đi vào vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc, khiến Seoul phải triển khai máy bay chiến đấu.

Những máy bay đó cũng không đi vào không phận Hàn Quốc. Bắc Kinh khi đó cho biết đó là cuộc diễn tập chung với Nga.