ANTD.VN - Tổng Chưởng lý bang California, Mỹ, ông Rob Bonta đã khởi kiện OpenAI, cáo buộc công ty này đã đánh lừa và gây nguy hiểm cho công chúng khi phát triển và thử nghiệm các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến mà không có đủ biện pháp bảo vệ và giám sát.

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Đơn kiện dân sự tập trung vào một vụ tấn công mạng nhằm vào Hugging Face, nền tảng trực tuyến chia sẻ các mô hình và bộ dữ liệu AI hồi tháng 7-2026.

Theo hồ sơ khởi kiện, khoảng 700 tác nhân AI tự hành đã tấn công nền tảng này trong vụ xâm nhập kéo dài khoảng hai ngày rưỡi.

Tác nhân AI là các hệ thống phần mềm sử dụng mô hình và công cụ AI để thực hiện các nhiệm vụ với sự chỉ đạo hạn chế của con người.

Vụ kiện được đệ trình tại Tòa Thượng thẩm San Francisco, cáo buộc OpenAI đã cố tình thử nghiệm các mô hình AI tiềm ẩn nguy hiểm trong một môi trường không an toàn và dễ bị khai thác, tạo ra các rủi ro an ninh mạng có thể dự đoán được.

Văn phòng Tổng Chưởng lý cáo buộc OpenAI, nhà phát triển ChatGPT, đã phớt lờ các dấu hiệu cảnh báo, không giám sát đầy đủ các thử nghiệm của mình và đánh lừa công chúng về các biện pháp an toàn của mình.

"Hôm nay, văn phòng của tôi khởi kiện OpenAI vì đã phát triển các mô hình AI nguy hiểm mà không có biện pháp bảo vệ nào để bảo vệ công chúng" - ông Bonta nói

"Mặc dù những câu chuyện về vụ tấn công Hugging Face đã gợi lên những tưởng tượng khoa học viễn tưởng về các hệ thống AI nổi loạn, nhưng tôi muốn nói rõ rằng vụ tấn công Hugging Face là kết quả có thể dự đoán được của một văn hóa nội bộ tại OpenAI ưu tiên sự tăng trưởng và phát triển mô hình nhanh chóng hơn là sự an toàn và trách nhiệm giải trình, và đây chỉ là một trong 80 sự cố đã biết" - ông Bonta nhấn mạnh.

Theo đơn kiện, OpenAI đã thừa nhận với các nhà điều tra hơn 80 sự cố trong đó họ mất kiểm soát các tác nhân tự hành trong quá trình thử nghiệm, trong khi công khai chỉ tiết lộ 27 sự cố như vậy.

OpenAI cho biết đang tăng cường các biện pháp bảo vệ bằng cách thiết lập các môi trường thử nghiệm biệt lập hơn, thắt chặt các hạn chế truy cập Internet và đưa ra các biện pháp giám sát bổ sung.

Công ty cũng cho biết sự cố hồi tháng 7 không ảnh hưởng đến dữ liệu khách hàng, chức năng sản phẩm hoặc tính khả dụng của dịch vụ.

Văn phòng Tổng Chưởng lý cho biết: "Mặc dù công nghệ mà OpenAI phát triển có thể là mới, nhưng các quy định của California về hành vi gây hại cho công chúng và luật chống lại các hành vi kinh doanh không công bằng, lừa đảo và bất chính thì không phải là mới".

Ông Bonta cho biết tiểu bang ủng hộ đổi mới công nghệ nhưng kỳ vọng các công ty sẽ ưu tiên an toàn công cộng và tuân thủ pháp luật.

“Tại California, chúng tôi coi trọng sự đổi mới, nhưng chúng tôi yêu cầu sự đổi mới phải tuân thủ pháp luật, bất kể sản phẩm hay công ty nào” - ông nói.