NCB: Bức tranh kinh doanh 9 tháng năm 2026

Diễn biến các chỉ tiêu tài chính khác

Mức lợi nhuận cao nhất lịch sử

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) ghi nhận kết quả kinh doanh khởi sắc trong 9 tháng đầu năm, với lợi nhuận trước thuế đạt 1.574,22 tỷ đồng, tăng 140,6% so với cùng kỳ năm 2025, tương đương gần 2,4 lần. Đáng chú ý, đà tăng trưởng lợi nhuận diễn ra song song với quá trình mở rộng quy mô tín dụng, huy động vốn và tăng vốn điều lệ của ngân hàng.

Riêng trong quý III/2026, NCB đạt 847,23 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 343,1% so với mức 191,32 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế cũng tăng mạnh 346,3%, từ 189,82 tỷ đồng lên 847,21 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận sau thuế của NCB đạt 1.573,92 tỷ đồng, tăng 141,3% so với cùng kỳ. Đây cũng là mức lợi nhuận sau thuế cao nhất từ trước đến nay của ngân hàng.

Diễn biến các chỉ tiêu tài chính khác

Theo báo cáo tài chính quý III/2026, khoản phải thu của NCB tại ngày 30/9 đạt 29.088 tỷ đồng, tăng 25.742 tỷ đồng so với cuối quý II.

Tổng tài sản NCB tăng từ 163.615 tỷ đồng cuối năm 2025 lên 238.221 tỷ đồng vào cuối quý III/2026, tương đương khoảng 45,6%.

Với quy mô 29.088 tỷ đồng, khoản phải thu này hiện tương đương khoảng 12,2% tổng tài sản của NCB, khiến biến động của khoản mục này trở thành yếu tố cần được xem xét khi đánh giá cơ cấu và chất lượng tài sản ngân hàng.

Báo cáo tài chính chỉ thể hiện số dư tổng hợp, không bao gồm thêm bất kỳ thuyết minh nào.

Trong khi đó, tại ngày 30/9/2026, dự phòng rủi ro cho các tài sản có của NCB ở mức 1.659,4 tỷ đồng, gần như không thay đổi so với mức 1.656 tỷ đồng cuối năm 2025.

Tuy nhiên, chưa thể từ những số liệu tổng hợp này kết luận mức dự phòng hiện tại là đủ hay thiếu, bởi cần xác định bản chất, khả năng thu hồi và cách phân loại rủi ro của từng khoản mục.

Không chỉ khoản phải thu, các cam kết ngoại bảng của NCB cũng ghi nhận biến động trong quý III/2026.

Cụ thể, cam kết trong nghiệp vụ thư tín dụng (L/C) tăng từ 764 tỷ đồng cuối quý II lên 26.257 tỷ đồng vào cuối quý III.

Theo tìm hiểu, L/C là công cụ thanh toán phổ biến trong thương mại, theo đó ngân hàng phát hành cam kết thanh toán cho người thụ hưởng khi các điều kiện và chứng từ quy định được đáp ứng. Vì vậy, giá trị cam kết L/C chưa đồng nghĩa với số tiền ngân hàng đã giải ngân, cũng không có nghĩa toàn bộ giá trị này chắc chắn sẽ trở thành nghĩa vụ thanh toán thực tế.

Tuy nhiên, nếu nghĩa vụ thanh toán phát sinh và khách hàng không thực hiện được trách nhiệm hoàn trả, ngân hàng có thể phải chịu rủi ro tín dụng. Do đó, quy mô cam kết tăng nhanh đặt ra yêu cầu theo dõi khả năng thực hiện nghĩa vụ, chất lượng khách hàng, tài sản bảo đảm và cơ chế kiểm soát rủi ro liên quan.

Ngoài L/C, một số cam kết ngoại bảng khác của NCB cũng tăng. Cam kết bảo lãnh khác tăng khoảng 55%, trong khi các cam kết liên quan đến giao dịch hoán đổi và hối đoái cũng ghi nhận mức tăng đáng kể.

Mặc dù mức tăng của khoản phải thu và cam kết trong nghiệp vụ L/C có quy mô tương đối gần nhau, song hiện chưa có đủ cơ sở để khẳng định hai khoản mục này có mối liên hệ trực tiếp. Đây hoàn toàn có thể là những biến động độc lập, xuất phát từ các hoạt động nghiệp vụ khác nhau của ngân hàng.

Tuy nhiên, việc nhiều chỉ tiêu có quy mô lớn thay đổi mạnh chỉ trong vòng 3 tháng cho thấy cơ cấu tài sản, tín dụng hoặc hoạt động nghiệp vụ của NCB có thể đã xuất hiện những chuyển dịch đáng kể. Đây là thông tin hiện được cổ đông và các nhà đầu tư cổ phiếu quan tâm, bởi những thay đổi này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến triển vọng tăng trưởng cũng như mức độ rủi ro của ngân hàng.

Ở góc độ tích cực, không thể phủ nhận đây là những khoản mục có giá trị rất lớn. Nếu NCB có thể khai thác hiệu quả các hoạt động phát sinh, kiểm soát tốt rủi ro và chuyển hóa quy mô cam kết cũng như các nguồn lực liên quan thành doanh thu, lợi nhuận thực chất, đây sẽ là dư địa đáng kể để ngân hàng mở rộng hoạt động và tạo thêm động lực tăng trưởng trong thời gian tới.