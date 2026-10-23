Cổ phiếu ngân hàng “cứu” thị trường, VN-Index đảo chiều tăng hơn 13,5 điểm

Sau liên tiếp hai phiên tăng mạnh liên tiếp, đa phần các nhận định cho rằng thị trường chứng khoán sẽ gặp áp lực chốt lời trong phiên hôm nay. Đúng như dự đoán, thị trường mở cửa trong trạng thái dè dặt, chỉ số VN-Index nhanh chóng đảo chiều giảm ngay từ đầu phiên.

Gần như toàn bộ phiên sáng, chỉ số VN-Index đều giao dịch dưới tham chiếu và tạm dừng nghỉ trưa với mức giảm 4,50 điểm (-0,26%) xuống 1.756,13 điểm. Nhà đầu tư thận trọng, giao dịch phiên sáng toàn sàn chỉ vỏn vẹn hơn 286 triệu đơn vị, giá trị 6.176 tỷ đồng.

Các cổ phiếu trụ cột trong rổ VN30 ngoài cổ phiếu STB tăng tốt +3,7% lên 66.500 đồng, thì các mã khác duy trì sắc xanh chỉ có mức tăng khiêm tốn, như VCB, GAS, LPB, BSR, MSN, SSB nhích 0,2% đến 1,3%.

Các mã giảm dù áp đảo, nhưng không bluechip nào chịu sức ép quá lớn, với VRE và TCX dẫn đầu đà giảm cũng chỉ giảm trên dưới 1,8%.

HNX-Index dù phần lớn phiên sáng tăng điểm nhưng đã không thoát khỏi áp lực bán vào cuối phiên, quay đầu giảm nhẹ 0,01 điểm trong phiên sáng điểm xuống 261,07 điểm. Tương tự, UPCoM-Index sáng nay cũng giảm 0,51 điểm (-0,40%) xuống 126,4 điểm.

Đà tăng của thị trường những phiên gần đây vẫn chủ yếu được dẫn dắt bởi các cổ phiếu lớn

Diễn biến tích cực của chỉ số bất ngờ trở lại trong phiên chiều nhờ một số cổ phiếu ngân hàng lớn. STB bứt phá lên mức giá trần là nhân tố đáng kể làm thay đổi cục diện thị trường. Theo sau có NVB tăng 5.8%; EIB tăng 5,3%; OCB tăng 4,4%; ACB tăng 3,9%; SSB tăng 3.7%, LPB tăng 3,6%...

Ngoài ngân hàng, VIC nới rộng đà tăng, dù chỉ ở mức 1,6% nhưng cũng đóng góp gần 6 điểm cho chỉ số.

Nhờ sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu ngân hàng, thị trường trở nên cân bằng hơn. HOSE chốt phiên với 144 mã tăng, 156 mã giảm. Tuy nhiên, rổ VN30 là động lực chính khi chỉ có 10 mã giảm, còn lại 20 mã tăng. Biên độ giảm của rổ này cũng không quá 1,5%.

Nhờ vậy, VN-Index đảo chiều tăng 13,52 điểm (+0,77%) lên 1.774,15 điểm, đánh dấu phiên tăng điểm thứ tư liên tiếp. Giao dịch sàn HOSE đạt 777,2 triệu đơn vị, giá trị 16.942 tỷ đồng.

HNX-Index chốt phiên cũng tăng 1,62 điểm (+0,62%) lên 262,7 điểm. Trên sàn có 56 mã tăng, 76 mã đứng giá. Khối lượng giao dịch đạt gần 57,4 triệu đơn vị, giá trị 799 tỷ đồng.

Ngược lại UPCoM-Index giảm 0,65 điểm (-0,51%) xuống 126,26 điểm. Giao dịch trên sàn đạt 31,6 triệu đơn vị, giá trị 395 tỷ đồng.

Sau 2 phiên mua ròng nhẹ, khối ngoại hôm nay lại quay lại bán ròng với giá trị bán ròng 473 tỷ đồng, trong đó riêng sàn HOSE khối này bán ròng 480 tỷ đồng.

Mã bị khối này bán mạnh nhất là ACB với giá trị bán ròng gần 474 tỷ đồng. Ngoài ra, FPT bị bán 146,4 tỷ đồng, PNJ 108 tỷ đồng, STB 82,7 tỷ đồng, VPB 76,5 tỷ đồng… Ở chiều ngược lại, TCB được mua ròng gần 152 tỷ đồng, MSN hơn 92 tỷ đồng…