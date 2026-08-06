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Thế giới

Trung Quốc tuyên bố 'các biện pháp đáp trả' lệnh trừng phạt thương mại của Mỹ

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Thu Nguyên

ANTD.VN - Trung Quốc ngày 5-8 công bố hàng loạt biện pháp đáp trả Mỹ, bao gồm cấm giao dịch với 6 tổ chức của Mỹ, siết kiểm soát xuất khẩu máy bay không người lái (UAV) sang thị trường này và mở các cuộc điều tra mới đối với một số mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ.

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Robot hình người của Trung Quốc trưng bày tại Hội nghị Trí tuệ nhân tạo thế giới ở Thượng Hải tháng 7-2026

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết các biện pháp được đưa ra nhằm đáp trả một loạt quyết định gần đây của Washington, trong đó có lệnh cấm nhập khẩu UAV do Trung Quốc sản xuất của Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) và việc Bộ An ninh Nội địa Mỹ bổ sung thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách bị hạn chế.

Theo Bắc Kinh, các động thái của Mỹ "vi phạm nghiêm trọng nhận thức chung mà lãnh đạo hai nước đã đạt được" và làm tổn hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của Trung Quốc, buộc nước này phải áp dụng các biện pháp đối phó cần thiết.

Trong số các biện pháp mới, Trung Quốc sẽ kiểm soát chặt hoạt động xuất khẩu UAV, linh kiện quan trọng và các công nghệ liên quan sang Mỹ. Những mặt hàng thuộc danh mục lưỡng dụng, có thể phục vụ cả mục đích dân sự và quân sự, sẽ phải được xem xét cấp phép theo từng trường hợp cụ thể.

Bắc Kinh cũng đưa 6 tổ chức của Mỹ vào danh sách cấm giao dịch với các tổ chức và doanh nghiệp Trung Quốc. Danh sách này gồm Công ty Applied DNA Sciences và tổ chức phi chính phủ Human Rights in China cùng một số đơn vị khác.

Ngoài ra, Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo đang tiến hành đánh giá tác động đối với an ninh quốc gia của phần mềm in ấn và thiết bị văn phòng nhập khẩu, song chưa công bố tên các doanh nghiệp bị ảnh hưởng.

Tổng cục Quản lý giám sát thị trường Trung Quốc yêu cầu các công ty Mỹ không được tiếp tục thực hiện hoạt động kiểm định nhà máy để cấp chứng nhận CCC - chứng nhận bắt buộc đối với nhiều sản phẩm điện tử lưu hành tại Trung Quốc.

Quy định mới đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp Mỹ muốn xuất khẩu thiết bị điện tử sang Trung Quốc sẽ phải thuê đơn vị kiểm định ở ngoài nước Mỹ hoặc thông qua các tổ chức chứng nhận khác được Bắc Kinh chỉ định.

Cuối năm ngoái, FCC đã cấm nhập khẩu các mẫu UAV mới do Trung Quốc sản xuất. Tuần trước, Washington tiếp tục cấm nhập khẩu robot hình người và bộ biến tần điện sản xuất ở nước ngoài với lý do an ninh quốc gia.

Theo CNA

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