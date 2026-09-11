Tàu chở hàng Trung Quốc bốc cháy khiến 25 người thiệt mạng

ANTD.VN - Ngày 10-9, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, tàu chở hàng đang neo đậu để sửa chữa tại một cảng của Trung Quốc đã bốc cháy, khiến 25 người thiệt mạng.

Lực lượng cứu hỏa tại hiện trường vụ việc. Ảnh: Xinhua/AP

Con tàu đang được sửa chữa tại Công ty Đóng tàu Bắc Hải ở một cảng của thành phố Thanh Đảo thuộc tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc.

Theo trang web theo dõi hàng hải VesselFinder, một bức ảnh do hãng tin Tân Hoa Xã công bố đã xác định con tàu này là Ocean Melody, treo cờ Liberia.

Tân Hoa Xã cho biết, có tổng cộng 42 người trên tàu, 12 người trong số đó đã được sơ tán an toàn. 5 người bị thương được đưa đến bệnh viện và hiện trong tình trạng ổn định. Vụ cháy đã khiến 25 người thiệt mạng.

Đám cháy bùng phát vào khoảng 11h ngày 10-9 và được dập tắt lúc 14h30 chiều cùng ngày (theo giờ địa phương). Các video trên mạng internet cho thấy cảnh công nhân trên tàu đang nỗ lực dập tắt ngọn lửa. Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đưa ra “chỉ đạo quan trọng” về việc khẩn trương tìm kiếm cứu nạn những người trên tàu bị mất tích, Tân Hoa Xã cho biết.

Ông Tập Cận Bình cũng yêu cầu đảm bảo thực hiện triệt để “các biện pháp phòng ngừa” và “kiên quyết ngăn chặn những tai nạn nghiêm trọng và thảm khốc”.

Công ty Đóng tàu Bắc Hải thuộc Tập đoàn Đóng tàu Nhà nước Trung Quốc (CSSC). Đây là tập đoàn đóng tàu lớn nhất thế giới. Theo trang web của công ty, các hoạt động kinh doanh chính bao gồm đóng mới và sửa chữa tàu thuyền.