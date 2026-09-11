IMF: Kinh tế toàn cầu trụ vững sau 6 tháng chiến sự Mỹ - Iran, nhưng bất ổn vẫn ở mức cao

ANTD.VN - Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 10-9 cho biết kinh tế toàn cầu đã "trụ vững" bất chấp 6 tháng chiến sự giữa Mỹ và Iran tại Trung Đông, song cảnh báo mức độ bất ổn vẫn ở ngưỡng cao và nhiều rủi ro đang bủa vây.

IMF dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2026 vào khoảng 3%

Phát biểu tại buổi họp báo thường kỳ, Người phát ngôn IMF Julie Kozack đánh giá: "Cho đến nay, bất chấp 6 tháng chiến sự ở Trung Đông, kinh tế toàn cầu vẫn kiên cường. Đặc biệt, kinh tế đã vượt qua các cú sốc năng lượng tốt hơn so với lo ngại ban đầu".

Theo IMF, 2 lực kéo trái chiều đang định hình kinh tế thế giới là "cú sốc nguồn cung tiêu cực" từ giá năng lượng, phân bón, lương thực và hàng hóa tăng cao do chiến sự và "cú sốc cầu tích cực" đến từ chu kỳ công nghệ do AI dẫn dắt.

Bà Kozack lưu ý tác động của 2 lực này lên từng nền kinh tế là "có sự khác biệt đáng kể".

IMF tái khẳng định dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2026 vào khoảng 3%. Con số này thấp hơn mức trung bình 3,5% của năm 2024-2025 và thấp hơn dự báo 3,1% đưa ra hồi tháng 4-2026.

Bà Kozack cũng lưu ý rằng, một số rủi ro đối với triển vọng kinh tế toàn cầu vẫn còn cao, bao gồm cú sốc năng lượng kéo dài, nợ công gia tăng và quá trình giảm phát bị đình trệ.

Bà Kozack khuyến nghị các ngân hàng trung ương kiên định với mục tiêu ổn định giá cả. Với chính sách tài khóa, các nước cần sớm xây dựng "kế hoạch củng cố trung hạn" rõ ràng để giảm thâm hụt và nợ, dù không cần thắt chặt ngay lập tức.

IMF cũng kêu gọi các chính phủ tập trung vào cải cách cơ cấu, gỡ bỏ những rào cản để nâng triển vọng tăng trưởng dài hạn.

IMF cho biết, sẽ theo dõi sát tác động của các lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào Iran, bao gồm cả trừng phạt thứ cấp với doanh nghiệp nước thứ ba.

Kỳ họp thường niên 2026 của IMF và Ngân hàng Thế giới sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 18-10 tại Bangkok, Thái Lan. Giám đốc điều hành IMF Kristalina Georgieva cho biết khả năng chống chịu và tính năng động của nền kinh tế sẽ là 2 chủ đề chính.