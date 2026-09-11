Video UAV tầm xa của Nga phá hủy máy bay chiến đấu MiG-29 Ukraine

ANTD.VN - Ngày 10-9, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, máy bay không người lái (UAV) tầm xa của Nga đã phá hủy máy bay chiến đấu MiG-29 của Ukraine ngay sau khi nó hạ cánh xuống một sân bay bên ngoài Kiev, đồng thời công bố đoạn video về vụ tấn công.

Đoạn video vụ tấn công. Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga

Theo Bộ này, máy bay MiG-29 của Ukraine đã bị tấn công tại sân bay Vasilkov ở vùng Kiev.

Đoạn video do quân đội Nga công bố cho thấy chiếc máy bay được phát hiện trên không, bị theo dõi đến một sân bay, sau đó bị UAV tấn công. Những hình ảnh từ trên không được công bố sau đó ghi lại hình ảnh xác máy bay.

Bộ Quốc phòng Nga không cung cấp thêm chi tiết về máy bay cũng như không cho biết liệu phi công có mặt trên máy bay khi vụ tấn công xảy ra hay không. Hiện Kiev chưa bình luận về tổn thất này.

Các hãng truyền thông Nga đưa tin, vụ tấn công dường như được thực hiện bằng UAV tầm xa Geran.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh Nga tiếp tục chiến dịch tấn công tầm xa quy mô rộng nhằm vào các cơ sở hậu cần và hạ tầng quân sự của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga hôm 10-9 cho biết máy bay không người lái của Nga cũng đã tấn công một kho UAV ở Nikolayev và cơ sở hạ tầng tại cảng Chernomorsk ở vùng Odessa, nơi được sử dụng để tiếp nhận và lưu trữ hàng hóa quân sự do nước ngoài cung cấp.

Theo Moscow, 2 tàu chở hàng tiếp tế cho quân đội Ukraine và 1 tàu kéo hộ tống cũng bị tấn công khi đang tiến vào cảng Odessa.

Trong tháng qua, Moscow đã tăng cường mạnh mẽ các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào Ukraine. Đây được xem là hành động đáp trả những nỗ lực của Kiev nhằm gây thiệt hại cho ngành năng lượng và vận tải biển của Nga.