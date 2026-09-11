Bốn nhà khoa học Nhật Bản được trao giải thưởng y học danh giá nhất tại Mỹ

ANTD.VN - Bốn nhà khoa học Nhật Bản được trao Giải Lasker vì những đóng góp cho y học. Giải Lasker được xem là giải thưởng y học danh giá nhất tại Mỹ.

Giáo sư Masashi Yanagisawa của Đại học Tsukuba được trao Giải Nghiên cứu Y học Cơ bản cùng một giáo sư của Đại học Stanford nhờ nghiên cứu về bản chất của giấc ngủ

Ngày 9-9, Quỹ Lasker công bố danh sách người được trao giải năm 2026 ở 3 hạng mục. Giáo sư Masashi Yanagisawa của Đại học Tsukuba được trao giải Nghiên cứu Y học Cơ bản cùng một giáo sư của Đại học Stanford nhờ nghiên cứu về bản chất của giấc ngủ.

Giáo sư Yanagisawa, đứng đầu Viện Quốc tế Nghiên cứu giấc ngủ tích hợp thuộc Đại học Tsukuba, đã phát hiện chất orexin liên quan đến kiểm soát giấc ngủ. Ông xác định được orexin có liên quan tới chứng ngủ rũ, một rối loạn giấc ngủ khiến người bệnh xuất hiện cơn buồn ngủ bất chợt và khó cưỡng. Phát hiện này đã góp phần vào việc phát triển thuốc điều trị.

Giáo sư Yanagisawa nói rằng, ông rất vinh dự được trao giải trong lĩnh vực khoa học giấc ngủ, vốn ít được chú ý trong lịch sử. Ông cho biết đây là nguồn động viên lớn và mở ra kỳ vọng cho các nghiên cứu tiếp theo.

Giải Nghiên cứu Y học Lâm sàng được trao cho 3 nhà nghiên cứu thuộc Công ty Dược phẩm Chugai của Nhật Bản, vì đã phát triển thuốc điều trị bệnh máu khó đông.

Ông Hattori Kunihiro, ông Kitazawa Takehisa và ông Igawa Tomoyuki đã phát minh một kháng thể giúp điều trị bệnh máu khó đông loại A, một rối loạn khiến việc cầm máu trở nên khó khăn do thiếu protein trong máu.

Ông Hattori nói rằng, rất vinh dự vì giải thưởng này là kết quả của những nỗ lực tận tâm của nhiều nhà nghiên cứu, và chuyên gia lâm sàng vì lợi ích của xã hội và bệnh nhân.

Giải Lasker cũng nổi tiếng vì từng vinh danh nhiều nhà khoa học sau này nhận giải Nobel. Giáo sư Yamanaka Shinya của Đại học Kyoto, người nhận Giải Nobel Y sinh năm 2012, đã được trao Giải Lasker vào năm 2009.

Lễ trao giải diễn ra tại New York, Mỹ vào ngày 17-9 tới.