Lộ tẩy bí mật trong đơn hàng của tài xế shipper

ANTD.VN - Công an phường Kim Liên, Hà Nội vừa bắt giữ nhóm đối tượng chuyên giao dịch ma tuý thông qua các đơn hàng thuê dịch vụ 'ship công nghệ'.

Khoảng 23h ngày 6-9, tại khu vực ngã tư Xã Đàn - Giải Phóng, Công an phường Kim Liên, Hà Nội tiến hành kiểm tra hành chính một trường hợp lái xe công nghệ có biểu hiện nghi vấn.

Qua làm việc, Công an phường phát hiện một túi hàng có chứa ma túy được chuyển từ phường Hồng Hà để giao đến chung cư Felizhome, phường Tương Mai.

Đối tượng Tạ Phương Thảo tại hiện trường

Ngay sau đó, Công an phường Kim Liên đã khẩn trương xác minh, qua đó xác định 3 đối tượng có liên quan, gồm Tạ Phương Thảo (SN 1995; ở phường Hồng Hà, Hà Nội), Vương Hồng Ngọc (SN 1992; ở phường Tương Mai, Hà Nội) và Lê Trung Nghĩa (SN 1995; ở phường Vĩnh Tuy, Hà Nội).

Tiến hành triệu tập và khám xét chỗ ở các đối tượng, Công an phường thu giữ 89,294 gam ma túy các loại cùng 1 cân điện tử có dính ma túy. Kết quả kiểm tra cho thấy đối tượng Thảo và Ngọc dương tính với chất ma túy.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Tạ Phương Thảo và Lê Trung Nghĩa về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Đối với Vương Hồng Ngọc, Công an phường Kim Liên đã bàn giao cho Công an phường Tương Mai để tiếp tục xử lý và thực hiện các biện pháp cai nghiện bắt buộc theo quy định của pháp luật.