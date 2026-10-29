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Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active

Lịch thi đấu ngày Chủ nhật 1-11

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Lê Vinh

ANTD.VN - Lịch thi đấu ngày đầu tiên của tháng mới (1-11) Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active.

8h

Sân 1, Bảng S: THPT Phan Bội Châu Hà Đông - THPT Trần Nhân Tông

Sân 2, Bảng D: THPT Tự Lập - THPT Lê Quý Đôn Mỹ Đình

Sân 3, Bảng T: THPT Thực nghiệm - THPT Đa Trí Tuệ

Sân 4, Bảng T: THPT Phenikaa - THPT Tạ Quang Bửu

Sân 5, Bảng U: THPT Vạn Xuân Long Biên - THPT Bình Minh

9h

Sân 1, Bảng U: THPT Văn Lang - THPT Hòa Bình Phú Diễn

Sân 2, Bảng Ư: THPT Marie Curie Long Biên - THPT Đinh Tiên Hoàng

Sân 3, Bảng Ư: THPT Lê Lợi Hà Đông - THPT Chuyên Sư phạm

Sân 4, Bảng V: THPT Nguyễn Thị Minh Khai - THPT Đông Mỹ

Sân 5, Bảng V: THPT Yên Hòa - THPT Mỹ Đình

10h

Sân 1, Bảng X: THPT Hoài Đức B - THPT Đỗ Mười

Sân 2, Bảng E: THPT Việt Úc Hà Nội - THPT Lê Quý Đôn Hà Đông

Sân 3, Bảng Y: THPT Vinschool The Harmony - THPT Hữu Nghị T78

Sân 4, Bảng Y: THPT Nguyễn Văn Huyên - THPT MAY

Sân 5, Bảng AA: THPT Chuyên KHXH&NV - THPT Ngôi sao HN Hoàng Mai

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13h30

Sân 1, Bảng Z: THPT Lạc Long Quân - THPT Hà Nội Academy

Sân 2, Bảng W: THPT Chúc Động - THPT Vân Tảo

Sân 3, Bảng W: THPT FPT Tây Hà Nội - THPT Ng Tất Thành Thanh Xuân

Sân 4, Bảng AA: THPT Văn Hiến - THPT Quang Trung Hà Đông

Sân 5, Bảng D: THPT Đông Kinh - THPT Hoàng Mai

14h30

Sân 1, Bảng BB: THPT Tân Lập - THPT Đống Đa

Sân 2, Bảng BB: THPT Hà Nội Amsterdam - THPT Marie Curie Hà Đông

Sân 3, Bảng CC: THPT Chu Văn An - THPT Khương Đình

Sân 4, Bảng CC: THPT Quang Trung Đống Đa - THPT Green City Academy

Sân 5, Bảng A: THPT Vinschool Times City - THPT Nguyễn Trãi Thường Tín

15h30

Sân 1, Bảng A: THPT Quốc Oai - THPT Đại Mỗ

Sân 2, Bảng B: THPT Lê Văn Thiêm - THPT Einstein

Sân 3, Bảng B: THPT Nguyễn Trãi Ba Đình - THPT Xuân Phương

Sân 4, Bảng Đ: THPT Phạm Văn Đồng - THPT Huỳnh Thúc Kháng

Sân 5, Bảng C: THPT Xuân Đỉnh - THPT Khương Hạ

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