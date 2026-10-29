Lịch thi đấu ngày Chủ nhật 1-11

8h
Sân 1, Bảng S: THPT Phan Bội Châu Hà Đông - THPT Trần Nhân Tông
Sân 2, Bảng D: THPT Tự Lập - THPT Lê Quý Đôn Mỹ Đình
Sân 3, Bảng T: THPT Thực nghiệm - THPT Đa Trí Tuệ
Sân 4, Bảng T: THPT Phenikaa - THPT Tạ Quang Bửu
Sân 5, Bảng U: THPT Vạn Xuân Long Biên - THPT Bình Minh
9h
Sân 1, Bảng U: THPT Văn Lang - THPT Hòa Bình Phú Diễn
Sân 2, Bảng Ư: THPT Marie Curie Long Biên - THPT Đinh Tiên Hoàng
Sân 3, Bảng Ư: THPT Lê Lợi Hà Đông - THPT Chuyên Sư phạm
Sân 4, Bảng V: THPT Nguyễn Thị Minh Khai - THPT Đông Mỹ
Sân 5, Bảng V: THPT Yên Hòa - THPT Mỹ Đình
10h
Sân 1, Bảng X: THPT Hoài Đức B - THPT Đỗ Mười
Sân 2, Bảng E: THPT Việt Úc Hà Nội - THPT Lê Quý Đôn Hà Đông
Sân 3, Bảng Y: THPT Vinschool The Harmony - THPT Hữu Nghị T78
Sân 4, Bảng Y: THPT Nguyễn Văn Huyên - THPT MAY
Sân 5, Bảng AA: THPT Chuyên KHXH&NV - THPT Ngôi sao HN Hoàng Mai
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13h30
Sân 1, Bảng Z: THPT Lạc Long Quân - THPT Hà Nội Academy
Sân 2, Bảng W: THPT Chúc Động - THPT Vân Tảo
Sân 3, Bảng W: THPT FPT Tây Hà Nội - THPT Ng Tất Thành Thanh Xuân
Sân 4, Bảng AA: THPT Văn Hiến - THPT Quang Trung Hà Đông
Sân 5, Bảng D: THPT Đông Kinh - THPT Hoàng Mai
14h30
Sân 1, Bảng BB: THPT Tân Lập - THPT Đống Đa
Sân 2, Bảng BB: THPT Hà Nội Amsterdam - THPT Marie Curie Hà Đông
Sân 3, Bảng CC: THPT Chu Văn An - THPT Khương Đình
Sân 4, Bảng CC: THPT Quang Trung Đống Đa - THPT Green City Academy
Sân 5, Bảng A: THPT Vinschool Times City - THPT Nguyễn Trãi Thường Tín
15h30
Sân 1, Bảng A: THPT Quốc Oai - THPT Đại Mỗ
Sân 2, Bảng B: THPT Lê Văn Thiêm - THPT Einstein
Sân 3, Bảng B: THPT Nguyễn Trãi Ba Đình - THPT Xuân Phương
Sân 4, Bảng Đ: THPT Phạm Văn Đồng - THPT Huỳnh Thúc Kháng
Sân 5, Bảng C: THPT Xuân Đỉnh - THPT Khương Hạ