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Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active

Kết quả loạt trận chiều 28-10

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Lê Vinh

ANTD.VN - Kết quả loạt trận chiều 28-10 của Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active.

Sân Xuân Đỉnh

13h30

Sân 1, Bảng L: THPT Hoàng Long 2-5 THPT Nguyễn Huệ Nghĩa Đô

Sân 2, Bảng M: THPT Phùng Khắc Khoan Kim Liên 4-0 THPT Hồ Tùng Mậu

Sân 3, Bảng M: THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 0-0 THPT Ngọc Hồi

Sân 4, Bảng N: THPT Archimedes Đông Anh 2-1 THPT KHGD

14h30

Sân 1, Bảng Q: THPT Thọ Xuân 1-1 THPT Phúc Lợi

Sân 2, Bảng R: THPT Xa La 1-0 THPT Olympia

Sân 3, Bảng E: THPT Ngô Gia Tự Hà Đông 2-0 THPT Việt Úc Hà Nội

Sân 4, Bảng Đ: THPT Phạm Văn Đồng 3-1 THPT Trần Phú Hoàn Kiếm

15h30

Sân 1, Bảng D: THPT Lê Quý Đôn Mỹ Đình 2-2 THPT Hoàng Mai

Sân 2, Bảng Q: THPT Nguyễn Gia Thiều 0-0 THPT Đan Phượng

Sân 3, Bảng R: THPT Lomonoxop 0-1 THPT Lương Văn Can

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Sân BUV

14h

Bảng N: THPT Dewey Ocean Park 0-1 THPT Kim Liên

Bảng C: THPT Việt Nam Ba Lan 0-2 THPT Khương Hạ

15h

Bảng O: THPT Vinschool Ocean Park 1-2 THPT Đoàn Kết Hai Bà Trưng

Bảng Ô: THPT Hoàng Văn Thụ 2-2 THPT Dương Xá

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