Kết quả loạt trận chiều 28-10

Sân Xuân Đỉnh
13h30
Sân 1, Bảng L: THPT Hoàng Long 2-5 THPT Nguyễn Huệ Nghĩa Đô
Sân 2, Bảng M: THPT Phùng Khắc Khoan Kim Liên 4-0 THPT Hồ Tùng Mậu
Sân 3, Bảng M: THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 0-0 THPT Ngọc Hồi
Sân 4, Bảng N: THPT Archimedes Đông Anh 2-1 THPT KHGD
14h30
Sân 1, Bảng Q: THPT Thọ Xuân 1-1 THPT Phúc Lợi
Sân 2, Bảng R: THPT Xa La 1-0 THPT Olympia
Sân 3, Bảng E: THPT Ngô Gia Tự Hà Đông 2-0 THPT Việt Úc Hà Nội
Sân 4, Bảng Đ: THPT Phạm Văn Đồng 3-1 THPT Trần Phú Hoàn Kiếm
15h30
Sân 1, Bảng D: THPT Lê Quý Đôn Mỹ Đình 2-2 THPT Hoàng Mai
Sân 2, Bảng Q: THPT Nguyễn Gia Thiều 0-0 THPT Đan Phượng
Sân 3, Bảng R: THPT Lomonoxop 0-1 THPT Lương Văn Can
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Sân BUV
14h
Bảng N: THPT Dewey Ocean Park 0-1 THPT Kim Liên
Bảng C: THPT Việt Nam Ba Lan 0-2 THPT Khương Hạ
15h
Bảng O: THPT Vinschool Ocean Park 1-2 THPT Đoàn Kết Hai Bà Trưng
Bảng Ô: THPT Hoàng Văn Thụ 2-2 THPT Dương Xá