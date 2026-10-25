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Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active

Kết quả loạt trận sáng 25-10

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Lê Vinh

ANTD.VN - Kết quả hai lượt trận sáng Chủ nhật 25-10, của Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active.

9h30

Sân 1, Bảng A: THPT Vinschool Times City 0-6 THPT Quốc Oai

Sân 2, Bảng A: THPT Nguyễn Trãi Thường Tín 3-1 THPT Đại Mỗ

Sân 3, Bảng I: THPT Phúc Thọ 0-1 THPT Nguyễn Du Thanh Oai

Sân 4, Bảng I: THPT Phan Huy Chú TT 1-1 THPT Lý Thường Kiệt VH

Sân 5, Bảng C: THPT Hoài Đức C 3-1 THPT Việt Nam Ba Lan

10h30

Sân 1, Bảng O: THPT Bắc Lương Sơn 1-0 THPT Ngô Quyền Đông Anh

Sân 2, Bảng D: THPT Tự Lập 2-0 THPT Đông Kinh

Sân 3, Bảng P: THPT Phùng Khắc Khoan TT 3-0 THPT IVS Thanh Oai

Sân 4, Bảng P: THPT Phan Huy Chú Quốc Oai 0-1 THPT Dewey Tây Hồ Tây

Sân 5, Bảng G: THPT Phú Xuyên A 1-1 THPT Lê Quý Đôn Đống Đa

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