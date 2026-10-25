An ninh Thủ đô
Thời sự Chính trị Trật tự đô thị Xã hội Thế giới Pháp luật Video Thành phố thông minh Văn hóa - Giải trí Thể thao Kinh doanh
Danh mục
MEDIA
THÔNG TIN THÊM

Thể thao

Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active

Kết quả loạt trận chiều 25-10

0 bình luận
Lê Vinh

ANTD.VN - Kết quả loạt trận chiều 25-10 của Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active.

13h30

Sân 1, Bảng Ô: THPT Chuyên KHTN 1-2 THPT Việt Hoàng

Sân 2, Bảng E: THPT Nguyễn Văn Cừ 0-0 THPT Lê Quý Đôn Hà Đông

Sân 3, Bảng F: THPT Nguyễn Quốc Trinh 3-1 THPT Nhân Chính

Sân 4, Bảng F: THPT Việt Đức 2-1 THPT Cầu Giấy

Sân 5, Bảng Đ: THPT Huỳnh Thúc Kháng 1-3 THPT Wellspring

14h30

Sân 1, Bảng G: THPT Đồng Quan 6-0 THPT Trí Đức

Sân 2, Bảng H: THPT Marie Curie Mỹ Đình 1-0 THPT Thượng Cát

Sân 3, Bảng H: THPT Trần Quốc Tuấn 3-0 THPT Lương Thế Vinh

Sân 4, Bảng B: THPT Lê Văn Thiêm 2-0 THPT Nguyễn Trãi Ba Đình

Sân 5, Bảng B: THPT Einstein 0-5 THPT Xuân Phương

15h30

Sân 1, Bảng J: THPT FPT 1-0 THPT Everest

Sân 2, Bảng J: THPT Chuyên Nguyễn Huệ 3-0 THPT Hoàng Cầu

Sân 3, Bảng K: THPT Nguyễn Tất Thành CG 0-1 THPT Trần Hưng Đạo TX

Sân 4, Bảng BB: THPT Phan Đình Phùng 1-0 THPT Hà Nội Amsterdam

Sân 5, Bảng CC: THPT Nguyễn Siêu 2-2 THPT Quang Trung Đống Đa

tai-tro-new2-01.jpg

Tin liên quan

Từ khóa:

#Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng