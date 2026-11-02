ANTD.VN - Chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và phát huy vai trò của nhân dân, Công an phường Phú Thượng, Hà Nội đang triển khai đồng bộ các nhiệm vụ xây dựng Công an phường kiểu mẫu về an ninh, trật tự. Trong đó, nhiều hoạt động thiết thực hướng về cộng đồng được chú trọng, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an gần dân, vì nhân dân phục vụ.

Công an phường Phú Thượng, chủ động triển khai đồng bộ các nhiệm vụ xây dựng Công an phường kiểu mẫu về an ninh, trật tự. Trong đó, nhiều hoạt động thiết thực hướng về cộng đồng được chú trọng, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an gần dân, vì nhân dân phục vụ

Chủ động tham mưu, huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị

Theo Thượng tá Dương Văn Chiêm, Trưởng Công an phường Phú Thượng, thực hiện Kế hoạch số 376/KH-CAHN-PV01 ngày 22/7/2026 của Công an thành phố Hà Nội về xây dựng Công an xã, phường kiểu mẫu về an ninh, trật tự giai đoạn 2026-2030, Công an phường Phú Thượng đã chủ động tham mưu, tổ chức triển khai các nhiệm vụ ngay từ cơ sở, xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, gắn với yêu cầu bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Một trong những điểm nổi bật trong quá trình triển khai là vai trò chủ động của Công an phường trong công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các tiêu chí.

Cụ thể, Công an phường đã tham mưu Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường ban hành kế hoạch xây dựng Công an phường kiểu mẫu về an ninh, trật tự giai đoạn 2026-2030. Đồng thời, tham mưu Đảng ủy, UBND phường chỉ đạo các phòng, ban, ngành phối hợp, hỗ trợ lực lượng Công an triển khai Bộ tiêu chí xây dựng đơn vị kiểu mẫu.

Đáng chú ý, Công an phường đã tham mưu UBND phường bố trí quỹ đất phục vụ xây dựng trụ sở làm việc mới, bảo đảm diện tích theo quy định của Bộ Công an. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa lâu dài, tạo điều kiện về cơ sở vật chất để lực lượng Công an đáp ứng tốt hơn yêu cầu công tác trong tình hình mới.

Đoàn thanh niên Công an phường Phú Thượng tiếp nhận và triển khai khu vực phao cứu sinh trên cầu Nhật Tân

Từ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND phường, cùng sự phối hợp của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, các phòng, ban, ngành, đoàn thể đã tạo điều kiện thuận lợi để Công an phường triển khai các nhiệm vụ. Các tiêu chí xây dựng đơn vị kiểu mẫu được gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố hệ thống chính trị cơ sở và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Không chỉ dừng ở công tác tham mưu, Công an phường còn chú trọng quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của từng cán bộ, chiến sĩ. Đơn vị đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, quán triệt chủ trương xây dựng Công an phường kiểu mẫu về an ninh, trật tự với sự tham gia của 80 cán bộ, chiến sĩ.

Nội dung tập trung làm rõ mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, quan điểm chỉ đạo, các nhiệm vụ, giải pháp và hệ thống tiêu chí cần thực hiện. Qua đó, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân trong quá trình triển khai.

Đưa chủ trương đến từng tổ dân phố, lan tỏa những việc làm vì cộng đồng

Song song với công tác tham mưu, chỉ đạo, Công an phường Phú Thượng xác định tuyên truyền là một trong những giải pháp quan trọng để tạo sự đồng thuận, huy động người dân cùng tham gia xây dựng địa bàn an toàn về an ninh, trật tự.

Đơn vị thường xuyên phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao phường tuyên truyền chủ trương xây dựng Công an phường kiểu mẫu trên hệ thống loa truyền thanh. Nội dung cũng được lồng ghép trong các hội nghị, buổi sinh hoạt tổ dân phố và hoạt động của các tổ chức đoàn thể.

Hướng dẫn khu vực treo phao và thực hiện biện pháp cứu sinh khi cần thiết

Công an phường còn phối hợp với các phòng, ban, ngành, đoàn thể tổ chức các hoạt động ra quân tuyên truyền về chủ trương xây dựng Công an xã, phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự theo định hướng của Bộ Công an. Qua đó, giúp người dân hiểu rõ hơn mục đích, ý nghĩa của chương trình, đồng thời nâng cao trách nhiệm trong phối hợp với lực lượng Công an giữ gìn an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm vì cộng đồng là mô hình phao cứu sinh miễn phí do Đoàn Thanh niên Công an phường Phú Thượng triển khai, bố trí dọc thành cầu Nhật Tân.

Đây là việc làm xuất phát từ yêu cầu thực tế, hướng đến mục tiêu chủ động phòng ngừa, hỗ trợ kịp thời khi xảy ra tình huống người gặp nạn dưới sông. Việc bố trí phao cứu sinh tại các vị trí dọc thành cầu giúp người dân có thêm phương tiện tiếp cận khi phát hiện sự cố, góp phần nâng cao khả năng ứng phó ban đầu và hạn chế những hậu quả đáng tiếc.

Sơ đồ bố trí nơi đặt phao trên cầu Nhật Tân

Không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ cứu người, mô hình còn thể hiện cách làm gần gũi, thiết thực của tuổi trẻ Công an phường. Thay vì chỉ tuyên truyền bằng khẩu hiệu, đoàn viên, thanh niên Công an phường đã cụ thể hóa tinh thần vì Nhân dân phục vụ bằng một hoạt động trực tiếp gắn với nhu cầu an toàn của cộng đồng.

Việc triển khai mô hình cũng góp phần lan tỏa ý thức trách nhiệm xã hội, khuyến khích người dân cùng tham gia phát hiện, hỗ trợ và phòng ngừa các tình huống nguy hiểm.

Có thể thấy, xây dựng Công an phường kiểu mẫu về an ninh, trật tự tại Phú Thượng không chỉ là việc thực hiện các tiêu chí về tổ chức, cơ sở vật chất hay nghiệp vụ, mà còn được cụ thể hóa bằng những hoạt động hướng về nhân dân. Từ công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền đến tuyên truyền tại từng tổ dân phố và những mô hình phục vụ cộng đồng, Công an phường đang từng bước tạo nền tảng để xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, những kết quả bước đầu là cơ sở quan trọng để Công an phường Phú Thượng tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trong giai đoạn 2026-2030, hướng tới mục tiêu xây dựng lực lượng Công an cơ sở chính quy, hiện đại, gần dân, sát dân, thực sự là điểm tựa bình yên của nhân dân.