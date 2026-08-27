Đề xuất đổi tên hồ Ontario thành 'hồ America' của Tổng thống Trump gây phản ứng tại Canada

ANTD.VN - Đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc đổi tên hồ Ontario thành “hồ America” đã vấp phải phản ứng từ Canada, trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa hai nước láng giềng tiếp tục gia tăng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra ý tưởng đổi tên hồ Ontario thành “hồ America”

Tổng thống Donald Trump ngày 25-8 cho biết Mỹ đang cân nhắc đổi tên hồ Ontario - một trong 5 hồ thuộc hệ thống Ngũ Đại Hồ nằm giữa Mỹ và Canada thành “Lake America” (hồ Mỹ).

“Mỹ đang nghiêm túc cân nhắc đổi tên hồ Ontario thành hồ America vì chúng tôi không nghĩ rằng mình sẽ còn hợp tác nhiều với Ontario nữa”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Động thái này gợi lại quyết định của ông Trump sau khi trở lại Nhà Trắng về việc chính quyền Mỹ sử dụng tên gọi “Vịnh America” thay cho Vịnh Mexico.

Tuy nhiên, việc đổi tên hồ Ontario phức tạp hơn bởi đây là vùng nước nằm trên biên giới Mỹ - Canada.

Tổng thống Mỹ có thẩm quyền đáng kể trong việc quy định cách các cơ quan liên bang gọi các địa danh, song Washington không thể buộc Canada hoặc các tổ chức, cá nhân khác phải sử dụng tên gọi mới.

Hồ Ontario nhìn từ bến cảng ở Toronto

Đề xuất nhanh chóng vấp phải phản ứng từ phía Canada. Thủ hiến tỉnh Ontario Doug Ford cho rằng đây là “những lời lẽ mang tính khoa trương”, đồng thời kêu gọi Washington và Ottawa quay lại bàn đàm phán.

Ông Ford thừa nhận tranh chấp thương mại giữa hai bên đã trở nên “hơi mang tính cá nhân”, trong khi cuộc đối đầu đang gây thiệt hại cho cả hai nền kinh tế.

Căng thẳng Mỹ - Canada gần đây gia tăng sau khi chính quyền Tổng thống Trump áp thuế 50% đối với khoảng 20 tỷ USD hàng hóa Canada vào cuối tuần qua, sau khi đàm phán thương mại giữa hai nước đổ vỡ.

Ông Trump cũng đe dọa áp mức thuế mới 50% đối với ô tô, phụ tùng ô tô và thép của Canada.

Trong khi đó, Thủ tướng Mark Carney cáo buộc các yêu cầu thương mại của Washington có nguy cơ gây tổn hại nghiêm trọng cho những ngành công nghiệp chủ chốt của Canada, đặc biệt là ô tô, thép và nhôm.

Ontario có vai trò đặc biệt quan trọng trong quan hệ kinh tế song phương. Đây là tỉnh đông dân nhất Canada và là thị trường xuất khẩu lớn nhất của hơn một chục bang của Mỹ.

Tên gọi hồ Ontario cũng có lịch sử lâu đời hơn cả Mỹ và Canada hiện đại. “Ontario” bắt nguồn từ từ “oniatarí:io” của người Huron bản địa, có nghĩa là “hồ nước sáng lấp lánh”. Tỉnh Ontario, được thành lập năm 1867, lấy tên từ hồ này.

Tranh cãi về tên gọi hồ Ontario diễn ra trong bối cảnh quan hệ Washington - Ottawa gặp nhiều sóng gió kể từ khi ông Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai.

Tổng thống Mỹ trước đó nhiều lần đề cập đến ý tưởng Canada trở thành “bang thứ 51” của Mỹ, nhưng các nhà lãnh đạo Canada đã bác bỏ.