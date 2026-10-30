Kiên quyết giải tỏa công trình vi phạm trên đất rừng

ANTD.VN - UBND xã Sóc Sơn, Hà Nội vừa tổ chức giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất rừng tại thôn Vệ Linh; đồng thời ghi nhận 4 hộ dân tại thôn Dược Thượng tự giác tháo dỡ công trình vi phạm, hoàn trả mặt bằng đất công. Hoạt động nhằm tăng cường hiệu lực quản lý đất đai, bảo vệ diện tích đất rừng và giữ gìn cảnh quan trên địa bàn.

Đoàn công tác xã Sóc Sơn làm nhiệm vụ xử lý giải tỏa công trình vi phạm trên đất rừng

Đồng chí Trịnh Văn Duy, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã Sóc Sơn trực tiếp chỉ đạo lực lượng chức năng tổ chức giải tỏa các công trình nhà tạm xây dựng trên đất rừng tại thôn Vệ Linh.

Qua công tác rà soát, kiểm tra, chính quyền địa phương phát hiện tại Dự án Khu bảo tồn thuộc Khu vực IV, Khu du lịch - Văn hóa Sóc Sơn có 4 hộ dân xây dựng nhà cấp 4, nhà tạm, lều lán và tập kết nhiều vật dụng trên diện tích hơn 400m² đất rừng. Đây là những trường hợp vi phạm quy định về quản lý, sử dụng đất đai, ảnh hưởng đến công tác quản lý đất công và cảnh quan khu vực dự án.

Trước khi tổ chức giải tỏa, UBND xã Sóc Sơn đã phối hợp với cán bộ thôn Cộng Hòa, thôn Vệ Linh tiến hành tuyên truyền, vận động các hộ dân chấp hành quy định của pháp luật, tự giác tháo dỡ công trình và di chuyển tài sản ra khỏi khu vực vi phạm.

Sau khi hoàn thành giải tỏa, UBND xã Sóc Sơn sẽ tổ chức bàn giao mặt bằng cho Trung tâm Dịch vụ tổng hợp và Hạt Kiểm lâm số 4 tiếp nhận, quản lý

Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, các hộ dân cơ bản đồng thuận, phối hợp thực hiện việc tháo dỡ. Đối với những hạng mục còn lại, lực lượng chức năng tổ chức giải tỏa theo kế hoạch, bảo đảm mặt bằng được thu hồi, hoàn trả cho mục đích quản lý đất công.

Việc trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường của lãnh đạo UBND xã cùng sự phối hợp của các lực lượng chức năng góp phần bảo đảm quá trình giải tỏa được triển khai theo đúng yêu cầu, hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, đồng thời thể hiện sự kiên quyết của chính quyền địa phương trong xử lý các vi phạm về đất đai.

Sau khi hoàn thành giải tỏa, UBND xã Sóc Sơn sẽ tổ chức bàn giao mặt bằng cho Trung tâm Dịch vụ tổng hợp và Hạt Kiểm lâm số 4 tiếp nhận, quản lý. Cùng với đó, địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát hiện trạng sử dụng đất, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi tái lấn chiếm, xây dựng công trình trái phép.

Đáng chú ý, việc quản lý diện tích đất rừng sau giải tỏa không chỉ nhằm bảo vệ tài nguyên đất đai mà còn gắn với yêu cầu bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy rừng, nhất là trong thời điểm mùa hanh khô. Các đơn vị được giao quản lý có trách nhiệm phối hợp kiểm tra, theo dõi địa bàn, chủ động phát hiện nguy cơ cháy rừng và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh.

Lực lượng chức năng tham gia cưỡng chế, xử lý vi phạm đất rừng

Được biết, sáng 29/10, tại thôn Dược Thượng, 4 hộ dân có công trình nhà cấp 4 và các hạng mục phụ trợ xây dựng trên đất rừng đã tự giác tổ chức tháo dỡ, khắc phục hậu quả, hoàn trả mặt bằng đất công.

Việc các hộ dân chủ động chấp hành, tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm cho thấy hiệu quả từ công tác tuyên truyền, vận động của chính quyền cơ sở. Đây cũng là cơ sở để địa phương tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong chấp hành các quy định về quản lý, sử dụng đất đai, không tự ý chuyển mục đích sử dụng đất hoặc xây dựng công trình khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Thời gian tới, UBND xã Sóc Sơn tiếp tục rà soát hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn, tập trung kiểm tra những khu vực đất công, đất rừng và các địa điểm có nguy cơ phát sinh vi phạm. Những trường hợp vi phạm sẽ được phát hiện, tuyên truyền, vận động khắc phục; đồng thời kiên quyết xử lý theo quy định nếu không tự giác chấp hành.

Việc tổ chức giải tỏa các công trình vi phạm tại thôn Vệ Linh và thôn Dược Thượng là hoạt động cụ thể trong công tác lập lại trật tự, kỷ cương trong quản lý đất đai tại cơ sở. Qua đó, góp phần bảo vệ diện tích đất rừng, giữ gìn cảnh quan môi trường, phòng ngừa tình trạng tái lấn chiếm và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn xã Sóc Sơn.