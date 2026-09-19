Kiểm tra, hướng dẫn an toàn phòng cháy, chữa cháy tại chợ Trung thu phố cổ

ANTD.VN - Nhằm bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy trong dịp cao điểm kinh doanh phục vụ Tết Trung thu năm 2026, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực số 7 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Hà Nội đã phối hợp Công an phường Hoàn Kiếm, UBND phường Hoàn Kiếm tổ chức kiểm tra, hướng dẫn an toàn PCCC đối với các hộ kinh doanh tại khu vực chợ Trung thu phố cổ- Hàng Mã, Hàng Lược, Hà Nội.

Tổ công tác kiểm tra, hướng dẫn an toàn PCCC tại một hộ kinh doanh đồ chơi Trung thu trên phố cổ

Tại buổi kiểm tra, tổ công tác đã trực tiếp đến từng hộ kinh doanh, kiểm tra hệ thống điện, việc sắp xếp, bày bán hàng hóa (chủ yếu là đồ chơi, lồng đèn, mặt nạ... là những mặt hàng dễ cháy), lối thoát nạn và việc trang bị, duy trì hoạt động của phương tiện chữa cháy tại chỗ như bình chữa cháy xách tay.

Qua kiểm tra, đoàn công tác đã kịp thời nhắc nhở, hướng dẫn các hộ kinh doanh khắc phục ngay những tồn tại, thiếu sót về PCCC như: sắp xếp hàng hóa che chắn lối thoát nạn, câu mắc dây dẫn điện không bảo đảm an toàn, chưa trang bị hoặc trang bị bình chữa cháy không đủ số lượng theo quy định.

Cán bộ kiểm tra chất lượng, hạn sử dụng bình chữa cháy xách tay được trang bị tại một cửa hàng kinh doanh đồ chơi Trung thu

Theo chỉ huy Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực số 7 cho biết, đây là hoạt động thường xuyên được triển khai vào mỗi dịp cao điểm lễ, Tết nhằm chủ động phòng ngừa, hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy, nổ có thể xảy ra tại khu vực phố cổ - nơi tập trung đông người, mật độ kinh doanh cao, nhà ở kết hợp kinh doanh chiếm tỷ lệ lớn.

Dọc các tuyến phố Hàng Mã, Hàng Lược những ngày này, đèn ông sao, đầu lân, mặt nạ giấy bồi, lồng đèn nhựa... được bày kín từ trong nhà ra ngoài vỉa hè, treo cả lên mái hiên, thân cây, cột điện. Không khí mua bán nhộn nhịp kéo dài từ sáng đến tối muộn kéo theo áp lực không nhỏ đặt lên công tác bảo đảm an toàn PCCC, khi từng mét vuông mặt bằng kinh doanh đều được tận dụng để chứa hàng.

Chủ hộ kinh doanh ký cam kết bảo đảm an toàn PCCC dưới sự hướng dẫn của cán bộ Công an

Kết thúc đợt kiểm tra, tổ công tác yêu cầu các hộ kinh doanh ký cam kết bảo đảm an toàn PCCC; đồng thời khuyến cáo người dân, tiểu thương chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng thoát nạn và sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để xử lý kịp thời khi có sự cố xảy ra.

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