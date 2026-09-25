Việt Nam Solar và Panasonic phối hợp phát triển điện mặt trời

Hợp tác chiến lược

Tại sự kiện ngày 29/8/2025 vừa qua, Việt Nam Solar trở thành nhà phân phối chính thức của Panasonic trong lĩnh vực điện mặt trời. Sự kiện không chỉ khẳng định uy tín và năng lực của Việt Nam Solar trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, mà còn thể hiện cam kết mạnh mẽ của Panasonic trong việc đồng hành cùng sự phát triển bền vững của Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Sakabe Masashi - Tổng giám đốc Panasonic Electric Works Việt Nam nhấn mạnh: “Panasonic luôn cam kết đồng hành cùng Chính phủ trong hành trình phát triển năng lượng sạch. Các dòng tấm pin mặt trời Panasonic đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe nhất về chất lượng, độ bền và hiệu suất, mang đến giá trị bền vững cho khách hàng tại Việt Nam.”

Tham quan nhà máy Panasonic kết hợp đào tạo kỹ thuật chuyên sâu

Thực hiện đúng cam kết, Panasonic đã phối hợp cùng Việt Nam Solar tổ chức chuỗi sự kiện “Tham quan nhà máy Panasonic” theo từng quý. Mới đây, sự kiện đã tổ chức vô cùng thành công với đợt 1 và đợt 2.

Tại cả 2 chuyến tham quan, khách hàng và đối tác đều đã được trực tiếp tham quan dây chuyền sản xuất đạt chuẩn chất lượng Nhật Bản, tiếp cận với công nghệ tiên tiến và kiểm chứng giá trị vượt trội từ thương hiệu Panasonic. Đặc biệt, đây còn là những cơ hội để khách hàng cùng đối tác giao lưu với các chuyên gia trong lĩnh vực điện mặt trời.

Buổi đào tạo kỹ thuật tại sự kiện Tham quan nhà máy Panasonic đợt 2. Ảnh: Việt Nam Solar

Ngoài ra, riêng tại đợt 2, khách mời còn được tham gia buổi đào tạo chuyên sâu về cách lắp đặt tấm pin mặt trờiPanasonic do các chuyên gia kỹ thuật nhiều năm kinh nghiệm hướng dẫn. Sau khi hoàn thành buổi đào tạo, khách mời sẽ được cấp giấy chứng nhận do chính Panasonic cung cấp.

Hai chuyến tham quan đầu tiên trong chuỗi sự kiện “Tham quan nhà máy Panasonic” do Panasonic và Việt Nam Solar phối hợp tổ chức đã diễn ra vô cùng thành công. Một lần nữa, Panasonic đã thể hiện quyết tâm thực hiện hóa mục tiêu phát triển năng lượng sạch và giảm phát thải khí carbon tại Việt Nam.

Đưa năng lượng mặt trời phủ khắp mái nhà Việt

Một số hệ thống điện mặt trời có tấm pin Panasonic. Ảnh: Việt Nam Solar

Nhìn lại hành trình hợp tác vừa qua, từng tấm pin năng lượng mặt trời không chỉ đơn thuần là một thiết bị sản xuất điện năng, mà còn là minh chứng cho thấy Panasonic và Việt Nam Solar đang cùng nhau thực hiện mục tiêu đem lại năng lượng sạch bền vững đến hàng triệu mái nhà Việt.

Với vai trò là nhà phân phối chính thức của Panasonic trong lĩnh vực điện mặt trời, Việt Nam Solar không chỉ là nơi cung cấp sản phẩm tấm pin mặt trời Panasonic chính hãng mà còn là nơi đảm bảo từ khâu tư vấn, khảo sát thực tế mái nhà, tính toán cấu hình tối ưu theo đúng nhu cầu sử dụng của hộ gia đình, cho đến thi công chuẩn hóa và bảo hành dài hạn, giúp gia đình an tâm khi sử dụng hệ thống lâu dài.

Sự kết hợp giữa thương hiệu có công nghệ chất lượng Nhật Bản và năng lực triển khai hệ thống chuyên nghiệp từ Việt Nam Solar cam kết sẽ là sự đồng hành dài lâu, giúp gia đình Việt tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể và chủ động hơn trong nguồn năng lượng sạch.

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