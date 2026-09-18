Bộ Công Thương thúc tiến độ lắp điện mặt trời mái nhà tại công sở, trường học, bệnh viện

ANTD.VN - Bộ Công Thương vừa ban hành Văn bản số 7404/BCT-ĐL về chương trình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu đối với các tòa nhà cơ quan, công sở, trường học, bệnh viện.

Bộ Công Thương đốc thúc tiến độ triển khai điện mặt trời mái nhà tại các cơ quan, trường học, bệnh viện...

Văn bản được gửi tới các bộ, cơ quan ngang bộ; HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Theo đó, Bộ Công Thương đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và EVN kịp thời triển khai lập kế hoạch đầu tư, bố trí nguồn vốn đầu tư hoặc thu hút đầu tư để lắp đặt, đưa vào sử dụng điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) trên mái các tòa nhà cơ quan, công sở, trường học, bệnh viện… thuộc thẩm quyền quản lý; phấn đấu hoàn thành toàn bộ mục tiêu theo Chỉ thị số 10/CT-TTg từ nay đến trước ngày 31/3/2027.

Trường hợp các cơ quan, đơn vị công lập liên quan có nhu cầu hỗ trợ nguồn vốn để đầu tư lắp đặt ĐMTMN và hệ thống thiết bị lưu trữ điện (BESS), đề nghị Bộ Tài chính, HĐND cấp tỉnh hoặc UBND cấp tỉnh quan tâm giải quyết theo quy định về thẩm quyền quản lý ngân sách nhà nước.

Bộ Công Thương đề nghị UBND cấp tỉnh khẩn trương nghiên cứu, xây dựng, báo cáo HĐND cấp tỉnh kịp thời ban hành chính sách hỗ trợ cho hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ (chính sách hỗ trợ) theo thẩm quyền và nhiệm vụ quy định tại khoản 2 Điều 22 của Luật Điện lực năm 2024 để áp dụng trên địa bàn tỉnh. (Đến nay mới có 02/34 tỉnh hoàn thành nhiệm vụ này là Bắc Ninh, Lai Châu);

Xây dựng chương trình tuyên truyền, hỗ trợ hộ gia đình trên địa bàn trong việc lắp đặt điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) gắn với hệ thống thiết bị lưu trữ điện (BESS) theo quy định tại Nghị định số 243/2026/NĐ-CP (trong đó quy định cho phép mua bán sản lượng điện dư với tỷ lệ cao hơn 50% trong giai đoạn từ ngày Nghị định này có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2030; cho phép mua đến 50% sản lượng điện dư giai đoạn sau năm 2030).

Đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, HĐND và UBND các tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện kịp thời, hiệu quả các giải pháp, mục tiêu, nhiệm vụ liên quan khác đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Chỉ thị số 10/CT-TTg. (Đến nay, mới chỉ có 02/17 bộ, cơ quan ngang bộ (Bộ Dân tộc và Tôn giáo và Bộ Công Thương) đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg; còn 08/34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gồm: TP. Hà Nội, TP. Cần Thơ; các tỉnh: Tuyên Quang, Hưng Yên, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Tây Ninh và Vĩnh Long) chưa báo cáo việc ban hành Chỉ thị/Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg).

Đối với EVN, Bộ Công Thương yêu cầu chỉ đạo các đơn vị điện lực thuộc EVN phối hợp chặt chẽ với cơ quan, đơn vị liên quan thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ; HĐND, UBND các tỉnh, thành phố để kiểm tra ban đầu khi đấu nối, trong quá trình lắp đặt và quá trình vận hành ĐMTMN có đấu nối với hệ thống điện quốc gia theo đúng Nghị định số 58/2025/NĐ-CP nêu trên.