Không chỉ diễn xuất, Chi Pu còn hát luôn nhạc phim của “Chị chị Em em 3”

ANTD.VN - Chi Pu trở lại với OST “Sao em còn” của “Chị chị Em em 3”, mang đến những giai điệu day dứt về một cuộc tình không trọn vẹn.

Sau màn tái hợp với nhà sản xuất Will Vũ trong phim điện ảnh “Chị chị Em em 3” với vai Thị Nương, Chi Pu tiếp tục đồng hành cùng dự án qua ca khúc nhạc phim “Sao em còn”. Với ca từ xoay quanh một mối tình đã đổ vỡ nhưng người trong cuộc vẫn chưa thể buông bỏ, ca khúc mở ra một góc nhìn khác về những rối ren trong tình cảm - chủ đề cũng được hé lộ qua các mối quan hệ giữa những nhân vật trong phim.

Thị Nương của Chi Pu trong "Chị chị Em em 3" là một mấu chốt quan trọng trong "bùng binh" tình cảm của các nhân vật

MV “Sao em còn” đan xen những thước phim của Chi Pu và Quốc Anh trong “Chị chị Em em 3”, khắc họa một Thị Nương tinh nghịch, yêu kiều nhưng cũng sẵn sàng bộc lộ thái độ vì tình yêu và người mình thương. Từ những lần níu giữ đến khoảnh khắc quyết định rời đi, Nương dần cho thấy một khía cạnh khác của người con gái tưởng chừng chỉ biết làm theo tiếng gọi của trái tim. Đặc biệt, hình ảnh Nương đứng lên giữa đám cưới của Văn Tài và tuyên bố “Có một thứ cả làng nên biết” trở thành điểm nhấn đầy kịch tính, liệu Nương sẽ lựa chọn phơi bày sự thật hay còn điều gì khác đang chờ được hé lộ?

Chi Pu và Quốc Anh trong "Chị chị Em em 3"

Với Chi Pu, “Sao em còn” còn đánh dấu lần trở lại với âm nhạc trong thương hiệu “Chị chị Em em”. Ở phần phim đầu tiên ra mắt năm 2019, cô từng thể hiện ca khúc OST “Shh! Chỉ ta biết thôi”. Sau nhiều năm, nữ nghệ sĩ tiếp tục kết nối với thương hiệu phim qua một ca khúc mới, lần này gắn với những đổ vỡ và giằng co trong tình yêu. Dù đều nói về tình cảm đơn phương, nhưng “Shh! Chỉ ta biết thôi” mang vẻ gợi cảm, bí ẩn như đang cất giấu một tình cảm cấm kỵ còn “Sao em còn” lại là nỗi lòng day dứt của người mắc kẹt trong tình yêu đã đổ vỡ, biết mình cần bước tiếp nhưng chẳng ngừng ngoái đầu mong chờ, hy vọng.

Chia sẻ về ca khúc, Chi Pu cho biết: “Với Chi, ‘Sao em còn’ nói về cảm giác khi mình biết một mối quan hệ đã kết thúc nhưng trái tim vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận. Có những điều dù lý trí đã hiểu rõ, mình vẫn cần thời gian để thực sự buông bỏ. Chi hy vọng khán giả có thể tìm thấy sự đồng cảm trong ca khúc, đặc biệt là những ai từng trải qua cảm giác muốn bước tiếp nhưng vẫn còn vương vấn những điều đã qua”.

Về phía nhà sản xuất Will Vũ, anh chia sẻ: “Theo Will, âm nhạc là một cách để khán giả tiếp cận câu chuyện ngoài những gì được thể hiện trực tiếp trên màn ảnh. ‘Sao em còn’ mang đến một lát cắt về những mối quan hệ tình cảm phức tạp, nơi mỗi lựa chọn đều có thể dẫn đến những hệ quả khó lường. Việc Chi Pu tiếp tục thể hiện OST sau phần phim đầu tiên cũng là một điểm kết nối thú vị trong hành trình phát triển của vũ trụ điện ảnh này”.

Nếu ca khúc trước đánh dấu một dấu ấn âm nhạc của Chi Pu trong phần phim đầu tiên của “Chị chị Em em”, OST “Sao em còn” lần này còn gợi mở những liên tưởng đến các mối quan hệ nhiều uẩn khúc trong phim. Liệu những day dứt trong lời ca có phần nào phản chiếu câu chuyện của Thị Nương, và những lựa chọn tình cảm sẽ đưa nhân vật đến đâu?

Câu trả lời vẫn còn chờ được hé lộ khi “Chị chị Em em 3” chính thức ra rạp vào các suất chiếu sớm từ 18h00 ngày 29.10.2026 và công chiếu rộng rãi tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 30.10.2026.