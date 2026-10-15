ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thanh Ngọc (tức “Ngọc Rambo”), SN 1989, trú tại phường Lục Nam, thành phố Bắc Ninh cùng 5 đối tượng khác để điều tra, xử lý về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” dưới hình thức mua bán số lô, số đề.

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng An ninh mạng xác định: Trong tháng 9-2026, Lê Thanh Ngọc và các đối tượng Nguyễn Thị Hiền (SN 1993, trú tại phường Lục Nam, thành phố Bắc Ninh); Nguyễn Văn Hương (SN 1977, trú tại phường Bình Tân, TP HCM); Nguyễn Công Hải (SN 1994, trú tại xã Tân Vĩnh Lộc, TP HCM); Lài Thành Viên (SN 1993) và Phạm Thanh Đức (SN 1986) đều trú tại phường Bình Hưng Hòa, TP HCM đã có hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” dưới hình thức mua, bán số lô, số đề với tổng số tiền gần 200 triệu đồng.

Khởi tố Giang hồ mạng “Ngọc Rambo”

Quá trình điều tra đã thu giữ 8 điện thoại di động, 2 laptop và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan.

Đáng chú ý, Lê Thanh Ngọc (tức “Ngọc Rambo”) - là đối tượng Giang hồ mạng, đã có 1 tiền án về tội “Bắt giữ người trái pháp luật” và 2 tiền sự về các hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, kích động bạo lực, tệ nạn xã hội, đánh bạc”.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.