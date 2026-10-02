ANTD.VN - Tối 1/10, tại Hoàng thành Thăng Long, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao và UBND thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức khai mạc “Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai” năm 2026 với chủ đề “Hội tụ Di sản - Kiến tạo Tương lai”.

Lễ hội diễn ra từ ngày 1 đến 4/10 tại Hoàng thành Thăng Long - Di sản văn hóa thế giới, không gian mang đậm dấu ấn lịch sử, văn hóa của Thủ đô. Sự kiện hướng tới tôn vinh sức mạnh của văn hóa trong gắn kết con người, thúc đẩy giao lưu, đối thoại và lan tỏa thông điệp hòa bình, hữu nghị, phát triển bền vững.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Lễ hội là dịp để các nền văn hóa gặp gỡ, kết nối, lan tỏa tinh thần hữu nghị, sáng tạo và đối thoại vì hòa bình, phát triển.

“Sự kiện năm nay càng có ý nghĩa đặc biệt hơn khi được tổ chức đúng vào năm kỉ niệm 50 năm Việt Nam tham gia UNESCO. Và ngay tại Hoàng Thành Thăng Long - di sản văn hóa thế giới, một trong những biểu tượng tiêu biểu của chiều sâu lịch sử, sức sống văn hóa và khát vọng hòa bình, ổn định của dân tộc Việt Nam. Một không gian giàu ý nghĩa để các nền văn hóa gặp gỡ, giao lưu và cùng nhau gìn giữ, trao truyền, sáng tạo các thông điệp sâu sắc và ý nghĩa, hội tụ di sản, kiến tạo tương lai” - Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chia sẻ.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại sự kiện.

Tham dự khai mạc, ông Lazare Eloundou Assomo, Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO đã chia sẻ về ý nghĩa của chủ đề Lễ hội với thông điệp “Hội tụ Di sản - Định hình Tương lai”. Thông điệp này đã nói lên trực tiếp niềm tin sâu sắc nhất của UNESCO, vốn bắt nguồn từ sứ mệnh nền tảng là xây dựng hòa bình trong tâm trí của mỗi người, đó là sự đa dạng văn hóa chính là nguồn cảm hứng cho sự sáng tạo, đối thoại và thấu hiểu lẫn nhau. Ông Lazare Eloundou Assomo cho rằng thông điệp này cần được lan tỏa khắp thế giới, đặc biệt trong giai đoạn đầy biến động với chiến tranh bủa vây và biến đổi khí hậu như hiện nay. Việc hơn 50 quốc gia cùng hội tụ tại đây mang đến những nét tinh túy nhất trong bản sắc và biểu đạt văn hóa của mình, cùng chia sẻ niềm vui chung trong hòa bình là một hành động đầy ý nghĩa để phụng sự cho sứ mệnh đó.

Ông Lazare Eloundou Assomo, Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO đã chia sẻ về ý nghĩa của chủ đề Lễ hội với thông điệp “Hội tụ Di sản - Định hình Tương lai”

"Không có không gian nào để tổ chức Lễ hội thích hợp hơn Hoàng thành Thăng Long - một di tích nơi các tầng lớp khảo cổ trải dài qua hơn một thiên niên kỷ phản ánh tiến trình liên tục của đời sống chính trị và văn hóa. Trong bốn ngày tới, 45 không gian văn hóa, 35 truyền thống ẩm thực, 20 đoàn nghệ thuật biểu diễn quốc tế, cùng các chương trình chiếu phim và trình diễn thời trang từ khắp nơi trên thế giới sẽ thổi hồn vào khu di tích cổ kính này theo cách mà những người đặt nền móng kiến tạo nên nó chưa bao giờ hình dung tới. Tôn vinh văn hóa thế giới ngay tại nơi đại diện cho hành trình sáng tạo bền bỉ của một nền văn minh chính là một tuyên ngôn mạnh mẽ về ý nghĩa của di sản" - ông Lazare Eloundou Assomo nói thêm.

Từ không gian di sản này, các nền văn hóa có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, cùng gìn giữ, trao truyền và sáng tạo những giá trị mới. Qua đó, chủ đề “Hội tụ Di sản - Kiến tạo Tương lai” được thể hiện ở các chương trình nghệ thuật, thông qua nhiều hoạt động giới thiệu văn hóa, ẩm thực, điện ảnh, thời trang và trải nghiệm.

Đặc biệt, Lễ hội năm nay được tổ chức nhằm hướng tới dấu mốc 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO, góp phần tạo thêm chiều sâu cho một sự kiện văn hóa đối ngoại với sự tham gia đông đảo ở trong nước và quốc tế. Lễ hội hướng tới xây dựng không gian đối thoại văn hóa đa chiều, nơi các di sản và giá trị văn hóa của nhiều dân tộc cùng được giới thiệu, tăng cường sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa các quốc gia.

Bên cạnh đó, với sự xuất hiện của các nghệ sĩ Xuân Hinh, Hòa Minzy, Đức Phúc,... nhiều ca khúc về tình yêu Việt Nam vang lên trong không gian lịch sử của Hoàng thành Thăng Long. Qua đó, các ca khúc góp phần tiếp thêm tình yêu nước, tạo bầu không khí sôi động, tự hào, đan xen, kết hợp cùng các tiết mục đến từ bạn bè quốc tế.

Hai ca khúc "Ngồi tựa mạn thuyền" và "Bắc Bling" được trình Nghệ sĩ Chu Bảo Quế, NSƯT Xuân Hinh, Hòa Minzy, Tuấn Cry, Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh cùng các đoàn vũ đạo.

Tiết mục múa cung đình "Lục cúng hoa đăng" do Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế và vũ đoàn thực hiện.

Lễ hội năm nay quy tụ đại diện của 50 quốc gia và tổ chức quốc tế. So với lần tổ chức đầu tiên, quy mô và nội dung chương trình được mở rộng với 45 không gian văn hóa, 35 gian ẩm thực, chương trình chiếu phim có sự tham gia của 20 quốc gia và không gian thời trang với trang phục truyền thống của 15 quốc gia.

Đồng thời, 19 đoàn nghệ thuật quốc tế góp mặt tại Lễ hội, mang đến các chương trình biểu diễn đa dạng, tạo nên không gian giao lưu âm nhạc đa văn hóa xuyên suốt bốn ngày diễn ra sự kiện. Qua đó, công chúng có cơ hội chiêm ngưỡng, tiếp cận trực tiếp những nét đặc sắc văn hóa đến từ các tiết mục nghệ thuật của nhiều quốc gia, khám phá sự tương đồng và khác biệt giữa các nền văn hóa.

Tiết mục nhảy "Marinera norteña" được biểu diễn bởi Đoàn nghệ sĩ Peru.

Tiết mục "Kynu kuzhil - Tôi thả gánh kéo sợi" do Đoàn nghệ sĩ Ukraine trình diễn.

Lễ hội cũng là dịp quảng bá hình ảnh Việt Nam và Thủ đô Hà Nội tới bạn bè quốc tế, đặc biệt là những giá trị lịch sử, văn hóa và di sản được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Việc lựa chọn Hoàng thành Thăng Long làm địa điểm tổ chức góp phần tạo sự kết nối giữa di sản Việt Nam với các giá trị văn hóa quốc tế.