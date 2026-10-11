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Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active

Kết quả loạt trận mở màn sáng 11-10

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Lê Vinh

ANTD.VN - Kết quả loạt trận đầu tiên của Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active, diễn ra sáng 11-10 trên SVĐ Xuân Đỉnh.

8h

Sân 1, Bảng BB: THPT Phan Đình Phùng 1-0 THPT Marie Curie Hà Đông

Sân 2, Bảng BB: THPT Hà Nội Amsterdam 5-0 THPT Đống Đa

Sân 3, Bảng CC: THPT Nguyễn Siêu 0-4 THPT Green City Academy

Sân 4, Bảng CC: THPT Quang Trung Đống Đa 1-0 THPT Khương Đình

Sân 5, Bảng A: THPT Vinschool Times City 0-1 THPT Đại Mỗ

9h

Sân 1, Bảng A: THPT Nguyễn Trãi Thường Tín 2-6 THPT Quốc Oai

Sân 2, Bảng C: THPT Hoài Đức C 3-1 THPT Khương Hạ

Sân 3, Bảng C: THPT Việt Nam Ba Lan 1-0 THPT Xuân Đỉnh

Sân 4, Bảng Đ: THPT Phạm Văn Đồng 0-2 THPT Wellspring

Sân 5, Bảng Đ: THPT Huỳnh Thúc Kháng 1-1 THPT Trần Phú

10h

Sân 1, Bảng F: THPT Nguyễn Quốc Trinh 1-0 THPT Cầu Giấy

Sân 2, Bảng F: THPT Việt Đức 2-4 THPT Nhân Chính

Sân 3, Bảng H: THPT Marie Curie Mỹ Đình 0-1 THPT Lương Thế Vinh

Sân 4, Bảng H: THPT Trần Quốc Tuấn 1-0 THPT Thượng Cát

Sân 5, Bảng J: THPT FPT 2-2 THPT Hoàng Cầu

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#Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active

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