Kết quả loạt trận mở màn sáng 11-10

8h
Sân 1, Bảng BB: THPT Phan Đình Phùng 1-0 THPT Marie Curie Hà Đông
Sân 2, Bảng BB: THPT Hà Nội Amsterdam 5-0 THPT Đống Đa
Sân 3, Bảng CC: THPT Nguyễn Siêu 0-4 THPT Green City Academy
Sân 4, Bảng CC: THPT Quang Trung Đống Đa 1-0 THPT Khương Đình
Sân 5, Bảng A: THPT Vinschool Times City 0-1 THPT Đại Mỗ
9h
Sân 1, Bảng A: THPT Nguyễn Trãi Thường Tín 2-6 THPT Quốc Oai
Sân 2, Bảng C: THPT Hoài Đức C 3-1 THPT Khương Hạ
Sân 3, Bảng C: THPT Việt Nam Ba Lan 1-0 THPT Xuân Đỉnh
Sân 4, Bảng Đ: THPT Phạm Văn Đồng 0-2 THPT Wellspring
Sân 5, Bảng Đ: THPT Huỳnh Thúc Kháng 1-1 THPT Trần Phú
10h
Sân 1, Bảng F: THPT Nguyễn Quốc Trinh 1-0 THPT Cầu Giấy
Sân 2, Bảng F: THPT Việt Đức 2-4 THPT Nhân Chính
Sân 3, Bảng H: THPT Marie Curie Mỹ Đình 0-1 THPT Lương Thế Vinh
Sân 4, Bảng H: THPT Trần Quốc Tuấn 1-0 THPT Thượng Cát
Sân 5, Bảng J: THPT FPT 2-2 THPT Hoàng Cầu