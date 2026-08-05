Mỹ tuyên bố sớm đạt thỏa thuận mở eo biển Hormuz, giá dầu thế giới lao dốc

ANTD.VN - Mỹ cho biết một thỏa thuận với Iran nhằm mở lại eo biển Hormuz có thể đạt được "ngay hôm nay hoặc ngày mai", làm dấy lên kỳ vọng hoạt động vận chuyển dầu mỏ qua tuyến hàng hải huyết mạch này sẽ sớm được khôi phục. Thông tin này đã kéo giá dầu thế giới giảm mạnh.

Thị trường năng lượng có phản ứng tích cực sau tuyên bố của Mỹ

Phát biểu trên kênh CNBC ngày 4-8, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Washington nhìn thấy "cơ hội đạt được một thỏa thuận" với Iran trong vài giờ tới.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump bày tỏ lạc quan về triển vọng ngoại giao, đồng thời cảnh báo đây là cơ hội cuối cùng của Tehran trước khi phải đối mặt với các biện pháp quân sự cứng rắn hơn.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington đang tham gia các cuộc trao đổi giữa Oman và Iran nhằm thúc đẩy việc nối lại hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz.

Trong khi đó, Qatar - quốc gia đóng vai trò trung gian hòa giải - xác nhận các nỗ lực ngoại giao vẫn đang được duy trì nhưng chưa có kế hoạch tổ chức đối thoại trực tiếp giữa Mỹ và Iran.

Eo biển Hormuz

Triển vọng Hormuz được mở cửa trở lại ngay lập tức tác động tới thị trường năng lượng. Giá dầu Brent Biển Bắc giảm hơn 6%, xuống dưới ngưỡng 79 USD/thùng, do giới đầu tư kỳ vọng nguồn cung dầu từ khu vực Trung Đông sẽ được cải thiện.

Eo biển Hormuz là tuyến vận tải chiến lược, nơi trung chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ giao dịch trên toàn cầu. Bất kỳ diễn biến nào liên quan đến khu vực này đều có tác động lớn tới thị trường năng lượng và thương mại quốc tế.