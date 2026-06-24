Trận lốc xoáy bất thường tàn phá vùng Sverdlovsk của Nga

ANTD.VN - Một trận lốc xoáy hiếm gặp đã quét qua vùng Sverdlovsk thuộc dãy núi Ural của Nga vào ngày 22-6, khiến hơn 100 ngôi nhà bị hư hại, làm đứt đường dây điện và khiến một số người dân bị thương.

Đoạn video trận lốc xoáy tại Nga

Thiệt hại nặng nề nhất được ghi nhận tại thị trấn Kushva, nằm cách Yekaterinburg khoảng 170 km về phía Bắc, nơi chính quyền địa phương nhanh chóng ban bố tình trạng khẩn cấp.

Các đoạn video được đăng tải trên mạng internet cho thấy đám mây hình phễu lớn quét qua các khu dân cư, làm cây cối bị bật gốc, cột bê tông bị vỡ và nhiều ngôi nhà bị tốc mái.

Cơ quan y tế cho biết 16 người đã tìm kiếm sự trợ giúp y tế sau trận lốc xoáy, trong đó 1 người phải nhập viện tại thành phố Nizhny Tagil. Thống đốc vùng Sverdlovsk, Denis Pasler nói rằng tính mạng và sức khỏe của người dân không còn gặp nguy hiểm.

Theo báo cáo của giới chức khu vực này, 32 ngôi nhà đã bị phá hủy hoàn toàn và gần 100 nhà khác bị hư hại. Lốc xoáy cũng làm hư hại hơn 20 chiếc ô tô, trường học, nhà trẻ, đường ống khí gas và ít nhất 15 đường dây điện.

Cảnh đổ nát sau khi lốc xoáy quét qua

Khoảng 4.000 cư dân phải sống trong cảnh mất điện. Các hệ thống thiết yếu như bệnh viện địa phương sử dụng máy phát điện dự phòng để duy trì hoạt động. Nguồn cung cấp nước và khí đốt cũng bị gián đoạn.

Ông Pasler cho biết 16 thợ mỏ đã bị mắc kẹt dưới lòng đất tại mỏ Yuzhnaya sau sự cố mất điện, nhưng tất cả đã được đưa lên mặt đất an toàn vào lúc 4h sáng và được đưa về nhà.

Các đội cứu hộ, nhân viên điện lực và các quan chức khu vực đã được cử đến Kushva để dọn dẹp mảnh vỡ, khôi phục nguồn cung cấp điện và khí đốt, cũng như đánh giá thiệt hại.

Trận lốc xoáy cũng gây thiệt hại ở những nơi khác trong dãy núi Ural, bao gồm vùng Chelyabinsk, nơi gió mạnh đã thổi bay mái vòm của một nhà thờ 200 năm tuổi.

Các nhà khí tượng học mô tả cơn lốc xoáy này là hiếm gặp trong khu vực. Chuyên gia thời tiết Aleksey Pulin cho biết những cơn lốc xoáy như vậy hình thành ở Ural vài năm một lần, nhưng thường ở những khu vực dân cư thưa thớt. Ông lưu ý rằng vụ việc mới nhất này rất bất thường vì nó quét qua các khu dân cư đông đúc.