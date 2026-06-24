Tàu sân bay tiên tiến nhất của Trung Quốc đi qua Eo biển Đài Loan

ANTD.VN - Cơ quan phòng vệ Đài Loan (Trung Quốc) cho biết, ngày 23-6, tàu sân bay mới nhất và tiên tiến nhất trong 3 tàu sân bay của Trung Quốc đã đi qua Eo biển Đài Loan.

Tàu sân bay Phúc Kiến của Trung Quốc

Động thái này của Trung Quốc diễn ra một ngày sau khi vùng lãnh thổ Đài Loan bắt đầu cuộc tập trận quân sự kéo dài 5 ngày. Đài Loan cho biết đã sử dụng “các phương pháp tình báo, giám sát và trinh sát phối hợp để theo dõi sát sao con tàu”.

Tàu sân bay Phúc Kiến của Trung Quốc lần đầu đi qua Eo biển Đài Loan trong một chuyến thử nghiệm hồi tháng 9 năm ngoái. Nó được đưa vào biên chế tháng 11-2025.

Theo Viện Hải quân Mỹ, đây là chiến hạm không sử dụng năng lượng hạt nhân lớn nhất thế giới và được đánh giá là tiên tiến hơn 2 tàu sân bay khác của Trung Quốc là Sơn Đông và Liêu Ninh.

Lần gần đây nhất tàu sân bay Phúc Kiến đi qua Eo biển Đài Loan là vào giữa tháng 12 năm ngoái, trong khi Liêu Ninh - tàu sân bay lâu đời nhất trong 3 tàu sân bay của Trung Quốc, đã đi qua tuyến đường thủy này vào tháng 4 vừa qua.

Trung Quốc luôn xem Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và sẵn sàng sử dụng mọi biện pháp để thống nhất hòn đảo.