Học trò cũ phá hỏng ngày vui của HLV Jurgen Klopp ở tuyển Đức

ANTD.VN - Jurgen Klopp tưởng như đã có màn ra mắt hoàn hảo trên cương vị HLV trưởng tuyển Đức, nhưng Cody Gakpo, một trong những học trò cũ của ông tại Liverpool, đã ghi bàn ở phút 90+2 giúp Hà Lan gỡ hòa 1-1, khép lại trận đấu bằng kết quả đầy tiếc nuối với "Cỗ xe tăng".

Cuộc đối đầu giữa Đức và Hà Lan tại Nations League không chỉ thu hút sự chú ý bởi duyên nợ của hai đội bóng giàu truyền thống, mà còn đánh dấu ngày ra mắt của hai HLV tên tuổi trên băng ghế chỉ đạo. Trong khi Klopp bắt đầu nhiệm kỳ cùng tuyển Đức, Xavi cũng lần đầu dẫn dắt Hà Lan.

Phút 30, Đức có bàn mở tỉ số, dù tình huống ghi bàn gây tranh cãi. Felix Nmecha có mặt đúng lúc để dứt điểm cận thành, đưa bóng vào góc lưới trong khi Brian Brobbey đang nằm trên sân vì chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu.

Gakpo ghi bàn giúp Hà Lan có trận hòa trước Đức (Ảnh: Marcel van Dorst/DeFodi Images/Shutterstock)

Có bàn dẫn trước, Đức tiếp tục tìm kiếm cơ hội gia tăng cách biệt. Hà Lan cũng có những cơ hội đáng kể của Summerville và Cody Gakpo nhưng đều thiếu chính xác.

Bước sang hiệp hai, đội chủ nhà chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm bàn gỡ nhưng các cơ hội cứ thế trôi qua. Khi trận đấu tưởng như sẽ khép lại với chiến thắng dành cho Klopp, Hà Lan bất ngờ tìm được bàn gỡ ở phút 90+2.

Gakpo xuất hiện ở cột xa và thực hiện cú volley đẹp mắt, đánh bại Ter Stegen để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Đáng chú ý, đây là bàn thắng thứ sáu của Gakpo trong 6 lần gần nhất khoác áo đội tuyển Hà Lan.

Jurgen Klopp đánh rơi chiến thắng khi ra mắt ĐT Đức (Ảnh: Malte Ossowski/SvenSimon/Picture Alliance)

Bàn thắng ở những phút cuối khiến HLV Klopp không thể có chiến thắng trong trận ra mắt tuyển Đức. Đặc biệt, người khiến ông phải tiếc nuối lại chính là Gakpo, cầu thủ từng làm việc dưới quyền chiến lược gia người Đức tại Liverpool.

Chung cuộc, Đức và Hà Lan hòa 1-1. Kết quả này giúp nhà vô địch thế giới 4 lần tránh được thất bại thứ ba liên tiếp trên mọi đấu trường, trong khi Hà Lan tiếp tục duy trì thành tích sân nhà đáng chú ý khi chỉ thua một trận kể từ năm 2023.

Với Klopp và Xavi, trận hòa cũng khép lại ngày đầu tiên trên cương vị HLV trưởng hai đội tuyển theo cách không hoàn toàn giống kỳ vọng. Klopp đã ở rất gần chiến thắng, nhưng một khoảnh khắc xuất thần của Gakpo khiến màn ra mắt tuyển Đức phải kết thúc với chỉ 1 điểm.