Trang bị kỹ năng phòng chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em

ANTD.VN - Nhằm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo vệ toàn diện trẻ em trước những nguy cơ, thách thức trong tình hình hiện nay, sáng ngày 9/11/2026, Đoàn Thanh niên Công an phường Vĩnh Tuy, Hà Nội phối hợp với Trường Trung học cơ sở Vinschool Times City tổ chức chương trình tuyên truyền “Học đường an toàn” với chủ đề “Phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em”.

Tham dự chương trình có đại diện Ban Giám hiệu nhà trường và đồng chí Trung tá Đặng Trường Thành – Phó Trưởng Công an phường Vĩnh Tuy cùng toàn thể học sinh trường Trung học cơ sở Vinschool Times City.

Trung tá Đặng Trường Thành – Phó Trưởng Công an phường Vĩnh Tuy tham dự tại chương trình

Đồng chí Trung úy Trần Minh Đức, tuyên truyền viên Công an phường Vĩnh Tuy đã trực tiếp truyền đạt, phổ biến kiến thức và kỹ năng thiết thực thông qua 3 chuyên đề trọng tâm

Trung tá Đặng Trường Thành, Phó trưởng Công an phường phát biểu tại chương trình

Tại hội nghị, đồng chí Trung úy Trần Minh Đức, tuyên truyền viên Công an phường Vĩnh Tuy đã trực tiếp truyền đạt, phổ biến kiến thức và kỹ năng thiết thực thông qua 3 chuyên đề trọng tâm: Phòng, chống bạo lực học đường – giúp các em nhận diện những hành vi bạo lực, xây dựng kỹ năng ứng xử văn minh, giải quyết mâu thuẫn tích cực và chủ động thông tin cho thầy cô, gia đình khi phát hiện các vụ việc có nguy cơ xảy ra. Phòng, chống xâm hại trẻ em – trang bị kiến thức nhận diện nguy cơ, kỹ năng tự bảo vệ bản thân, biết cách tìm kiếm sự trợ giúp và mạnh dạn lên tiếng trước những hành vi xâm hại. Tác hại của thuốc lá điện tử – cung cấp thông tin về những ảnh hưởng tiêu cực đối với sức khỏe, tâm lý và quá trình phát triển của lứa tuổi học sinh; nâng cao ý thức chủ động phòng tránh, nói không với thuốc lá điện tử.

Học sinh sôi nổi tham gia trả lời các câu hỏi của báo cáo viên

Với phương pháp truyền đạt gần gũi, sinh động, kết hợp các tình huống thực tế và hoạt động giao lưu hỏi đáp trắc nghiệm có thưởng, chương trình đã tạo không khí sôi nổi, thu hút sự quan tâm và hưởng ứng tích cực của đông đảo học sinh Trường THCS Vinschool Times City. Qua đó, các em không chỉ được bổ sung kiến thức pháp luật mà còn có cơ hội rèn luyện kỹ năng nhận diện, phòng ngừa và xử lý những tình huống có thể phát sinh trong môi trường học đường và cuộc sống hằng ngày.

Phát biểu tại chương trình, Trung tá Đặng Trường Thành – Phó Trưởng Công an phường Vĩnh Tuy ghi nhận sự phối hợp, đồng hành tích cực của Ban Giám hiệu và tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường trong công tác tuyên truyền, giáo dục, quản lý học sinh; đồng thời cảm ơn nhà trường đã luôn quan tâm, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an phường trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh. Đồng chí cũng nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của gia đình, nhà trường và lực lượng Công an trong việc chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo vệ toàn diện trẻ em trước những nguy cơ, thách thức trong tình hình hiện nay.

Thông qua chương trình, Công an phường Vĩnh Tuy tiếp tục khẳng định vai trò chủ động trong công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thế hệ trẻ; đồng thời lan tỏa thông điệp “Mỗi học sinh là một tuyên truyền viên, mỗi nhà trường là một pháo đài an toàn” . Đây là hoạt động thiết thực góp phần xây dựng văn hóa học đường văn minh, thân thiện, không bạo lực; tạo môi trường để các em học sinh được học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện.

Thời gian tới, Công an phường Vĩnh Tuy sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ sở giáo dục trên địa bàn, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, chung tay xây dựng môi trường học đường an toàn, hạnh phúc, vì tương lai của thế hệ trẻ.