Học viện CSND ứng dụng công nghệ số trong quản lý Điều lệnh

ANTD.VN - Hệ thống hỗ trợ công tác Điều lệnh Công an nhân dân (CAND) vừa được Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) đưa vào vận hành, giúp cán bộ, giảng viên, học viên thuận tiện tra cứu quy định, ôn luyện và kiểm tra nhận thức, góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong toàn Học viện.

Chương trình có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện; cán bộ phụ trách công tác điều lệnh tại các đơn vị cùng đại diện Ban cán sự các khóa, lớp học viên trong toàn Học viện.

Học viện CSND vừa tổ chức ra mắt và giới thiệu “Hệ thống hỗ trợ công tác Điều lệnh CAND". Đây là bước đi cụ thể, đột phá trong lộ trình đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, giảng dạy và chấp hành Điều lệnh CAND trong toàn Học viện.

Thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và thiết thực triển khai thực hiện Chương trình hành động số 10/CTr-BCA-X03 ngày 12/5/2026 của Bộ Công an về tăng cường kỷ luật, siết chặt kỷ cương, nâng cao ý thức chấp hành Điều lệnh CAND, Học viện CSND đã giao Phòng Chính trị phối hợp với Khoa Toán - Tin học và Ứng dụng khoa học công nghệ trong phòng, chống tội phạm nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện Hệ thống hỗ trợ công tác Điều lệnh CAND.

Cán bộ phòng Chính trị - Học viện CSND giới thiệu các tính năng của Hệ thống.

Hệ thống được thiết kế nhằm phục vụ toàn diện nhu cầu tra cứu văn bản quy định và kiểm tra nhận thức về Điều lệnh CAND của cán bộ, giảng viên và học viên Học viện. Với giao diện trực quan, khoa học, hệ thống hỗ trợ đắc lực cho công tác nghiên cứu, học tập, ôn luyện cũng như kiểm tra, đánh giá thường xuyên của các đơn vị.

Điểm nổi bật của hệ thống gồm chuẩn hóa và số hóa kho dữ liệu: Toàn bộ hệ thống văn bản, thông tư, hướng dẫn và quy định hiện hành về Điều lệnh CAND được cập nhật, chuẩn hóa và lưu trữ số hóa tập trung, giúp rút ngắn tối đa thời gian tìm kiếm, tra cứu những văn bản liên quan đến công tác Điều lệnh CAND.

Bên cạnh đó, ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm kiểm tra nhận thức: Được xây dựng dựa trên các quy định của Điều lệnh CAND, bám sát với hoạt động công tác thực tiễn.

Ngoài ra, đổi mới phương thức quản lý, tuyên truyền: Đa dạng hóa các hình thức học tập, tập huấn và kiểm tra điều lệnh; gắn việc ứng dụng công nghệ số với thực tiễn duy trì nền nếp công tác hàng ngày tại các đơn vị.

Học viên Học viện CSND trực tiếp trao đổi, tìm hiểu cách khai thác các tính năng của hệ thống.

Việc chính thức đưa Hệ thống hỗ trợ công tác Điều lệnh CAND vào vận hành là giải pháp thiết thực góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, chấn chỉnh tư thế, lễ tiết, tác phong và văn hóa ứng xử chuẩn mực trong toàn Học viện.

Qua đó, trực tiếp phục vụ mục tiêu xây dựng môi trường giáo dục đào tạo chính quy, mẫu mực và xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần thực hiện thắng lợi phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” do Bộ Công an phát động.