Hành trình khám phá chợ truyền thống, trải nghiệm bữa ăn lúc rạng sáng tại Hà Nội

ANTD.VN - Mới đây, trong bài viết trên tạp chí du lịch National Geographic Traveller (Anh), “Follow Hanoi’s Breakfast Trail for a Feast Before Sunrise”, tác giả Natasha Bazika đã chia sẻ về trải nghiệm khám phá ẩm thực Hà Nội từ khoảng 4 giờ sáng.

Cụ thể, tác giả Natasha Bazika đã theo chân một đầu bếp địa phương tới những khu chợ và con phố ít được du khách biết đến. Hành trình khám phá các món ăn đặc sản Hà Nội từ rạng sáng đã mang đến những trải nghiệm ẩm thực độc đáo. Từ đó, người tham gia có thể tìm hiểu quy trình cung ứng nguyên liệu, các hoạt động buôn bán và đời sống của những người làm nghề ẩm thực.

Theo chân người dân địa phương, nữ tác giả bắt đầu chuyến tham quan tại ngõ chợ Đồng Xuân từ sáng sớm. Ở thời điểm này, các chủ quán ăn đã bắt đầu bật bếp ga để nấu nước dùng, chuẩn bị nguyên liệu để chế biến các món ăn phục vụ thực khách.

Theo chân người dân địa phương, nữ tác giả bắt đầu chuyến tham quan tại ngõ chợ Đồng Xuân từ sáng sớm (Ảnh: TITC)



Tiếp tục chuyến hành trình, nữ tác giả dừng chân, khám phá khu chợ đầu mối Long Biên. Đi qua những hàng xe cộ đông đúc, nữ tác giả người Úc đã có trải nghiệm khám phá bầu không khí nhộn nhịp, tấp nập tại khu chợ. Đồng thời, tác giả Natasha Bazika đã được giới thiệu về các loại rau củ đặc trưng trong ẩm thực Việt.

Sau khi tìm hiểu và khám phá những khu chợ truyền thống, người tham gia tới một hàng ăn nhỏ để thưởng thức món bánh cuốn. Những lớp bánh mỏng cuốn với thịt lợn, nấm và mộc nhĩ chấm cùng nước mắm ấm, mặn ngọt. Khi thưởng thức, nữ tác giả đặc biệt ấn tượng với sự mềm, trơn cùng độ dai ngon, đậm đà của bánh cuốn.

Bánh cuốn với sự mềm, trơn cùng hương vị dai ngon, đậm đà (Ảnh sưu tầm)

Bên cạnh đó, người tham gia cũng được nếm thử món bún chả tại một quán ăn nhỏ địa phương. Từng miếng chả heo đang xèo xèo trên than hồng, bún tươi lạnh và rau thơm ăn kèm mang đến trải nghiệm ẩm thực độc đáo. Khi thưởng thức, thực khách nhúng một ít bún vào nước chấm, gắp một miếng thịt nướng và rau thơm lên. Mỡ heo nóng hổi, ​​đu đủ muối giòn tan và rau thơm tạo nên hương vị hòa quyện khó cưỡng.

Quay lại khu phố cổ Hà Nội, nữ tác giả lựa chọn ngồi ghế nhựa bên vỉa hè, ăn phở bò kèm bánh quẩy và giấm tỏi ớt. Nối tiếp chuyến hành trình, nữ tác giả tiếp tục trải nghiệm nếm thử món xôi thập cẩm, bún mọc thịt và thưởng thức một ly cà phê trứng lạnh.

Phở bò sốt vang kèm quẩy và giấm tỏi ớt (Ảnh: TITC)

Đến 8 giờ 30 sáng, các hàng quán, sạp chợ dần được thu dọn, những tấm bạt được gấp lại và các thùng hàng được xếp ngay ngắn để chuyển đi. Thông qua hành trình khám phá bữa sáng, hình ảnh Hà Nội không chỉ gắn với những món ăn nổi tiếng. Nơi đây còn được nhìn nhận là thành phố sở hữu hệ sinh thái ẩm thực kết hợp chặt chẽ với chợ truyền thống, mạng lưới cung ứng nguyên liệu và sinh kế của cộng đồng địa phương.