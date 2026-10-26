Khai mạc triển lãm "Các di sản thế giới của Việt Nam" tôn vinh giá trị di sản dân tộc

Các đại biểu tham dự triển lãm ảnh "Các di sản thế giới của Việt Nam"

Tham dự triển lãm có các đồng chí:Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Vương Duy Biên, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam; Trần Thị Phương Lan, Vụ trưởng Vụ Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương; Mã Thế Anh, Cục trưởng Cục Triển lãm Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm, Trưởng ban tổ chức triển lãm...

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn Hoá,Thể thao và Du lịch khẳng định, đây là hoạt động văn hóa nghệ thuật có ý nghĩa thiết thực nhằm tôn vinh giá trị di sản dân tộc và khẳng định vai trò của nhiếp ảnh trong công tác bảo tồn, phát huy và quảng bá di sản của Việt Nam. Việt Nam có một nền văn hóa phong phú đa dạng được bồi đắp qua hàng nghìn năm lịch sử. Từ những công trình kiến trúc di tích lịch sử danh lam thắng cảnh đến các loại hình nghệ thuật lễ hội tín ngưỡng, nghề thủ công và tư liệu quý. Mỗi di sản đều lưu giữ những câu chuyện về lịch sử, về bản sắc và trí tuệ sáng tạo của dân tộc. Đây không chỉ là tài sản vô giá của quốc gia mà còn là một phần của kho tàng di sản chung của cả nhân loại.

Đồng chí Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn Hoá, Thể thao và Du lịch phát biểu

Triển lãm năm 2026 kế thừa kết quả của lần tổ chức trước, đồng thời cập nhật, bổ sung hình ảnh về các di sản Việt Nam được UNESCO vinh danh với một trăm tác phẩm giới thiệu ba mươi di sản, triển lãm mang đến cho công chúng những góc nhìn sinh động về vẻ đẹp đất nước con người và chiều sâu văn hóa của Việt Nam, từ quần thể di tích Cố đô Huế, phố cổ Hội An, đến Vịnh Hạ Long, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, quần thể danh thắng Tràng An cũng như di sản văn hóa phi vật thể và di sản tư liệu tiêu biểu khác.

Mỗi tác phẩm không chỉ ghi lại hình ảnh một địa danh hay một sinh hoạt văn hóa mà còn truyền tải những câu chuyện về lịch sử, về ký ức, phong tục và mối quan hệ gắn bó giữa con người và thiên nhiên. Bằng khả năng lưu giữ khoảnh khắc và truyền tải cảm xúc, nhiếp ảnh giúp công chúng tiếp cận di sản gần gũi hơn, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và nâng cao ý thức gìn giữ những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Các đại biểu tham quan triển lãm

Trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, việc phát huy giá trị hình ảnh, đổi mới phương thức truyền thông và mở rộng khả năng tiếp cận di sản càng có ý nghĩa quan trọng. Những hoạt động như triển lãm hôm nay góp phần kết nối bảo tồn di sản với sáng tạo nghệ thuật, giáo dục, quảng bá văn hóa và phát triển công nghiệp văn hóa đưa các giá trị di sản đến gần hơn với công chúng trong nước và bạn bè quốc tế.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông cũng ghi nhận sự lao động nghiêm túc, niềm đam mê sáng tạo và những đóng góp của đội ngũ nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam. Đồng thời mong muốn các nghệ sĩ tiếp tục tìm tòi cách thể hiện mới, nâng cao chất lượng nghệ thuật và giá trị tư tưởng của tác phẩm; các cơ quan, tổ chức, nhà nghiên cứu và cộng đồng tiếp tục phối hợp bảo vệ, phát huy di sản, đặc biệt chú trọng giáo dục thế hệ trẻ để tình yêu di sản trở thành nhận thức và hành động cụ thể.

Hàng trăm bức ảnh giới thiệu các di sản thế giới của Việt Nam tại triển lãm

Triển lãm ảnh giới thiệu các di sản thế giới của Việt Nam thông qua 07 nhóm nội dung: Di sản văn hóa thế giới; Di sản thiên nhiên thế giới; Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới; Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp; và Di sản tư liệu thế giới, cùng nhóm di sản truyền khẩu và phi vật thể được UNESCO vinh danh. Qua ngôn ngữ nhiếp ảnh, vẻ đẹp của cảnh quan, dấu ấn của lịch sử, sự phong phú của đời sống văn hóa và sức sống của các giá trị truyền thống được giới thiệu đến công chúng một cách trực quan, sinh động.

Triển lãm được tổ chức hưởng ứng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23/11 và Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 góp phần lan tỏa thông điệp về vai trò của văn hóa, di sản trong sự nghiệp của đất nước.

Một số bức tranh của các nghệ sĩ tại triển lãm ảnh: