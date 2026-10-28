Hàng cấm, hàng giả xuất hiện trên "chợ mạng": Yêu cầu đơn vị cung cấp hạ tầng thương mại điện tử rà soát

Hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu trên website thương mại điện tử (ảnh: Báo Lao động)

Cục Thương mại điện tử cho biết, gần đây, Cục nhận được phản ánh về tình trạng hàng cấm, hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu được chào bán trên các website được tạo bởi nền tảng của Sapo, Haravan và KiotViet.

Do đó, Cục Thương mại điện tử yêu cầu các doanh nghiệp này kiểm tra, rà soát, xác minh thông tin theo nội dung phản ánh; kịp thời xử lý các website và nội dung kinh doanh có dấu hiệu vi phạm theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật Thương mại điện tử và tại khoản 2 Điều 21 Nghị định 248/2026/NĐ-CP;

Thực hiện các biện pháp cần thiết bảo đảm không cung cấp dịch vụ cho các nền tảng thương mại điện tử kinh doanh hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa cấm kinh doanh theo quy định pháp luật và báo cáo bằng văn bản gửi về Cục Thương mại điện tử.

Trước đó, truyền thông cho biết hàng cấm, hàng giả mạo nhãn hiệu đang được chào bán trên các website tạo bởi nền tảng của Sapo, Haravan, KiotViet. Trong đó, website Ecovape (https://ecovape.vn/) do Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo cung cấp giải pháp website vẫn ngang nhiên chào bán nhiều sản phẩm thuốc lá điện tử. Đây là mặt hàng cấm kinh doanh, buôn bán.

Website Magalymen (https://magalymen.vn/)- sử dụng giải pháp công nghệ do Công ty Cổ phần Công nghệ Haravan cung cấp bán hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu.