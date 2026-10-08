Lộ diện 'tổng đại lý' buôn bán hàng cấm từ... người vận chuyển

ANTD.VN - Công an xã Dương Hòa, Hà Nội vừa làm rõ một đối tượng có hành vi mua bán các sản phẩm thuốc lá điện tử.

Chiều 4-10, tại thời điểm tiến hành kiểm tra hành chính T.V.T trú tại xã Đông Cuông, tỉnh Lào Cai tổ công tác Công an xã Dương Hoà phát hiện 4 lọ nhựa chứa tinh dầu và 1 đầu hút thuốc lá điện tử.

Quá trình làm việc, T.V.T khai đang chuyển giao đơn hàng cho một người tại chung cư Mastery Heights thuộc phường Tây Mỗ, Hà Nội. Tổ công tác Công an xã Dương Hòa đã nhanh chóng xác minh, xác định N.A.T (SN 1991) trú tại phường Tây Mỗ là người liên quan vụ việc; tiến hành triệu tập đến trụ sở để làm rõ.

T.A.T cùng tang vật vụ việc

Quá trình làm việc, T đã tự giác giao nộp 283 lọ nhựa chứa tinh dầu các loại, 4 máy hút thuốc lá điện tử, 129 đầu hút thuốc lá điện tử, 29 đầu đốt-hút các loại.

T tự khai tổng giá trị số sản phẩm thuốc lá điện tử nói trên gần 123 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an xã Dương Hòa xác định hành vi của N.A.T có dấu hiệu của tội Buôn bán hàng cấm quy định tại điều 190 Bộ luật Hình sự.

Hiện, Công an xã Dương Hòa đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.