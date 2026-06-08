Giá vàng sẽ ra sao sau tuần lao dốc?

ANTD.VN - Giá vàng tiếp đà giảm tuần trước, trong khi các chuyên gia đưa ra dự báo đầy bi quan về triển vọng thị trường trong tuần này.

Trong tuần trước, giá vàng đã diễn biến đầy tiêu cực. Kết thúc tuần giao dịch, vàng thế giới giao ngay đã giảm khoảng 200 USD mỗi ounce, chốt tuần quanh 4.330 USD/ounce.

Trong nước, giá vàng cũng đã ghi nhận mức giảm mạnh khoảng 9 triệu đồng mỗi lượng, chốt tuần chỉ còn trên 150 triệu đồng mỗi lượng ở chiều bán ra.

Bước sang tuần giao dịch mới, triển vọng thị trường kim loại quý vẫn chưa có gì sáng sủa hơn. Giá vàng thế giới giảm thêm hơn 13 USD tính đến 10h sáng theo giờ Việt Nam; trong khi vàng trong nước giảm thêm gần 1 triệu đồng mỗi lượng, giao dịch quanh 145 – 149 triệu đồng/lượng.

Nhà đầu tư vàng đang trải qua những ngày không vui khi giá liên tục giảm sâu

Giá vàng đang trải qua đợt biến động tiêu cực do sự bất ổn dai dẳng ở Trung Đông tiếp tục làm trầm trọng hơn mối lo lạm phát; cùng với đó là dữ liệu việc làm tăng ở Mỹ càng làm dấy lên lo ngại về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất.

Với mức giảm của tuần trước, giá vàng đã bị kéo xuống dưới đường trung bình động 200 ngày (MA200) - ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật then chốt bị phá vỡ cho thấy rủi ro ngắn hạn là không phải bàn cãi.

Dự báo về thị trường kim loại quý trong tuần tới, các chuyên gia và nhà đầu tư trên Phố Wall ngập tràn bi quan.

Lực cản lớn nhất lúc này đến từ việc thị trường đồng loạt đặt cược vào kịch bản Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ và duy trì lập trường "diều hâu" để siết lạm phát. Kỳ vọng này đã kích hoạt đà tăng của lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ và tiếp sức cho đồng USD bứt phá. Lãi suất neo cao làm tăng mạnh chi phí cơ hội của việc nắm giữ một tài sản không sinh lời như vàng.

Trong số 15 nhà phân tích đã tham gia Khảo sát Vàng của Kitco News về triển vọng giá vàng tuần này, chỉ có 2 chuyên gia, tương đương 13%, dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới; trong khi 11 người khác, chiếm 74% tổng số, dự đoán giá sẽ giảm. Hai nhà phân tích còn lại, cũng chiếm 13%, dự đoán giá sẽ đi ngang trong tuần tới.

Trong khi đó, cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco đã thu thập được 49 phiếu bầu, cho thấy các nhà đầu tư nhỏ lẻ ngày càng bi quan hơn sau đợt giảm giá mới nhất của vàng. Có 23 nhà đầu tư cá nhân, tương đương 47%, dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, trong khi 18 người khác, tương đương 37%, dự báo kim loại quý này sẽ giảm giá. Tám nhà đầu tư còn lại, chiếm 16% tổng số, dự đoán giá vàng sẽ đi ngang trong tuần tới.

Về triển vọng trung và dài hạn, các chuyên gia cũng cho rằng ngày càng khó đoán hơn.

Kể từ đáy tháng 9/2022, giá vàng đã bước vào một đợt tăng mạnh, chạm mức cao nhất mọi thời đại 5.595 USD/ounce vào ngày 29/1 năm nay. Kể từ đó, giá vàng đã giảm tới hơn 20% đến thời điểm này.

Dựa trên các mô hình tăng và điều chỉnh trong quá khứ, không thể loại trừ khả năng vàng sẽ còn đối mặt với một đợt giảm sâu hơn trong những tháng, thậm chí nhiều năm tới, trước khi xu hướng tăng dài hạn quay trở lại. Tuy nhiên, lịch sử thị trường đã chứng kiến không ít lần những nhận định của các nhà phân tích đưa ra là sai lầm. Trong bối cảnh quốc tế nhiều biến động như hiện nay, việc nhận định về triển vọng kim loại quý ngày càng khó khăn hơn.

Về nhu cầu vàng, trong tháng 5, các quỹ ETF vàng toàn cầu đã mất khoảng 2 tỷ đô la, đồng thời các nhà đầu tư tiếp tục chốt lời và rút một phần vốn sang trái phiếu Mỹ. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, các ngân hàng trung ương dường như vẫn đang tiếp tục mua vào. Trong tháng 4, các ngân hàng trung ương trên thế giới đã quay trở lại mua ròng, bổ sung 17 tấn vào dự trữ sau đợt tạm dừng hồi tháng 3.

Như vậy, chúng ta đang chứng kiến ​​một cuộc xung đột: việc bán ra ngắn hạn của các nhà đầu tư so với nhu cầu chiến lược dài hạn từ các quốc gia.