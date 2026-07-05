Nga tuyên bố đẩy lùi cuộc tấn công tầm xa quy mô lớn của Ukraine, bắn hạ hơn 500 mục tiêu

ANTD.VN - Ngày 4-7, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, lực lượng Nga đã đẩy lùi cuộc tấn công quy mô lớn kết hợp máy bay không người lái và tên lửa tầm xa của Ukraine.

Hệ thống phòng không Tor-M2 của Nga

Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong cuộc tấn công, hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ hơn 500 mục tiêu, chủ yếu là máy bay không người lái tầm xa. Bộ này cho biết thêm, quân đội Nga đã phá hủy 10 tên lửa hành trình FP-5 Flamingo và ít nhất 9 đầu đạn được bắn từ Hệ thống Pháo phản lực HIMARS.

Bộ Quốc phòng Nga cho rằng, cuộc tập kích này là một nỗ lực thất bại của Kiev nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của tài trợ phương Tây và người dân Ukraine khỏi những cuộc tấn công quy mô lớn của Nga hồi đầu tuần này, cũng như đánh lạc hướng sự chú ý khỏi việc để mất Konstantinovka, một thành phố lớn ở phía tây bắc Donbass. Nga tuyên bố giành quyền kiểm soát thành phố này vào ngày 3-7 sau nhiều tuần giao tranh ác liệt trong khu vực.

Hôm 3-7, Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga, Tướng Valery Gerasimov cho biết, chỉ riêng trong tháng 6, lực lượng Nga đã tấn công 55 cơ sở công nghiệp quốc phòng của Ukraine, bao gồm một nhà máy sản xuất tên lửa hành trình FP-5 Flamingo và nhiều doanh nghiệp lắp ráp máy bay không người lái tầm xa. Khoảng 10 sân bay quân sự cũng là mục tiêu tấn công.

Theo ông này, chiến dịch quân sự của Nga nhằm vào ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine đã làm suy yếu đáng kể năng lực sản xuất vũ khí tầm xa của Kiev.