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Giá xăng giảm mạnh từ ngày 1-11

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Vân Hằng

ANTD.VN - Từ 0 giờ ngày 1-11, giá các mặt hàng xăng giảm mạnh do giảm thuế tiêu thụ đặc biệt về 0% với mặt hàng này.

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Giá xăng giảm mạnh từ 0h ngày 1-11

Bộ Công Thương cho biết, giá bán lẻ tối đa của xăng E5RON92 không cao hơn 24.223 đồng/lít, giảm 1.804 đồng/lít; Xăng E10RON95-III không cao hơn 24.159 đồng/lít, giảm 1.575 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành.

Giá xăng E10RON95 tiếp tục thấp hơn xăng E5RON92 64 đồng/lít. Trước đó, ngày 31-10, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP ban hành quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, theo đó, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%; Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027.

Việc giảm giá các mặt hàng xăng được thực hiện theo chỉ đạo trước đó của Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tại Thông báo số 557/TB-VPCP ngày ngày 27-10-2026.

Như vậy, từ ngày 1-11, so với các nước lân cận, giá xăng tại Việt Nam vẫn thấp hơn. Giá bán xăng ngày 31-10 tại Thái Lan là 32.550 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 32.010 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Lào: 48.276 VNĐ/lít; Trung Quốc: 36.125 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: không cao hơn 24.159 VNĐ/lít. Giá xăng của Việt Nam hiện đang ở mức thấp so với các nước có chung đường biên giới.

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Từ khóa:

#giảm giá xăng #thuế tiêu thụ đặc biệt

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