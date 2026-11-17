ANTD.VN - Tỷ trọng hàng hóa xuất khẩu của khối doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ngày càng được mở rộng trong tổng kim ngạch xuất khẩu, chiếm 80,68% trong tháng 9/2026.

Sản phẩm dệt may là một trong những mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn của khối doanh nghiệp FDI

Theo Trung tâm thông tin Công nghiệp và Thương mại (Bộ Công Thương), các doanh nghiệp FDI trong tháng 9 đã xuất khẩu 94,97 tỷ USD hàng hóa ra thị trường nước ngoài, tăng 9,99% so với tháng 8/2026 và tăng 51,15% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo đó, tỷ trọng đóng góp của khối doanh nghiệp này trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước tháng 9/2026 đạt 80,68%; mở rộng so với mức 78,71% của tháng 8/2026 và mở rộng so với mức 76,17% của tháng 9/2025.

Tính chung 9 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI đạt 685,1 USD, tăng 40,22% so với cùng kỳ năm 2025; chiếm 77,15% tổng giá trị trao đổi thương mại của cả nước (mở rộng so với mức 71,78% của cùng kỳ năm 2025).

Hiện khu vực doanh nghiệp FDI vẫn tiếp tục xuất siêu đạt 4,83 tỷ USD. Tổng giá trị xuất siêu của khối doanh nghiệp FDI trong 9 tháng năm 2026 đạt 14 tỷ USD, giảm 61,22% so với mức 36,11 tỷ USD của cùng kỳ năm 2025.

Đóng góp vào sự tăng trưởng của xuất khẩu, trong 9 tháng đã có 23 mặt hàng của doanh nghiệp FDI đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 91,59% tổng kim ngạch xuất khẩu, trong đó có 6 mặt hàng xuất khẩu đạt trên 10 tỷ USD, chiếm 78,38%.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của khu vực FDI đạt 122,97 tỷ USD, tăng 60,79% so với cùng kỳ năm 2025 (chiếm 35,18% tổng kim ngạch xuất khẩu của khu vực FDI); Máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác đạt 52,55 tỷ USD, tăng 29,65%; Điện thoại các loại và linh kiện đạt 51,72 tỷ USD, tăng 19,07%;

Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện đạt 6,14 tỷ USD, tăng 5,37%; Hàng dệt, may đạt 19,3 tỷ USD, tăng 3,98%; Giày dép các loại đạt 14,78 tỷ USD, tăng 2,05%; Sản phẩm từ chất dẻo đạt 4,66 tỷ USD, tăng 17,03%; Sản phẩm từ sắt thép đạt 3,00 tỷ USD, tăng 18,28%... so với cùng kỳ năm 2025.

Các sản phẩm xuất khẩu của doanh nghiệp FDI đều là sản phẩm xuất khẩu chủ lực của cả nước.

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu của khu vực FDI cũng tăng đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái. Việc nhập khẩu chủ yếu phục vụ sản xuất, lắp ráp và xuất khẩu tiếp tục gia tăng.