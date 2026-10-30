Giá vàng quay đầu lao dốc

ANTD.VN - Sau phiên phục hồi ngắn ngủi, giá vàng hôm nay đã quay đầu giảm mạnh trước những dự báo gần như chắc chắn rằng Fed sẽ có thêm 1 lần tăng lãi suất vào cuối năm nay.

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá vàng SJC đồng loạt điều chỉnh giảm 1,3 triệu đồng mỗi lượng, niêm yết tại 138,4 – 141,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn các thương hiệu cũng ghi nhận mức giảm tương tự. Theo đó, một số thương hiệu vàng nhẫn niêm yết đầu giờ sáng như sau: Nhẫn SJC 999.9 134,3 – 138,3 triệu đồng/lượng; nhẫn PNJ 136,0 – 140,0 triệu đồng/lượng; nhẫn DOJI, Huy Thanh 136,0 – 140,0 triệu đồng/lượng; nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải 136,4 – 140,4 triệu đồng/lượng; nhẫn Phú Quý 137,4 – 140,4 triệu đồng/lượng…

Trên thế giới, chỉ trong phiên giao dịch tại thị trường Mỹ ngày 29/10 (đêm qua, rạng sáng nay theo giờ Việt Nam), vàng giao ngay đã giảm tới hơn 46 USD mỗi ounce, chốt phiên tại 4.020,5 USD/ounce. Sang đến phiên châu Á, kim loại quý tiếp tục điều chỉnh thêm và hiện đang giao dịch quanh vùng giá 4.004 USD/ounce.

Giá vàng giảm sâu trước áp lực tăng lãi suất

Giá vàng giảm sâu sau dữ liệu tăng trưởng kinh tế của Mỹ mạnh hơn dự kiến ​​và lạm phát dai dẳng, củng cố kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa trước cuối năm.

Giá dầu thô giảm đã phần nào xoa dịu nỗi lo lạm phát do giá năng lượng gây ra, trong khi các nỗ lực ngoại giao mới giữa Washington và Tehran đã làm giảm bớt lo ngại về một cuộc leo thang khác ở Trung Đông. Tuy nhiên, đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ trên Phố Wall và lợi suất trái phiếu kho bạc giảm đã không tạo ra được lực mua bền vững đối với kim loại quý như một tài sản trú ẩn an toàn.

Về dài hạn, dự báo của Ngân hàng Thế (WB) mới đây đã cho rằng thị trường kim loại quý có thể hạ nhiệt vào năm 2027.

WB cho biết, chỉ số giá nhóm kim loại quý bình quân năm nay ước tính tăng 39,9% so với năm trước. Đến năm 2027, thị trường có thể ghi nhận mức điều chỉnh giảm khoảng 8,3%. Điểm đáng chú ý là dù hạ nhiệt, mức giá dự kiến trong năm 2027 vẫn cao hơn gấp 3 lần mức bình quân của giai đoạn 2015-2019.

WB lưu ý mức tăng gần 40% được tính trên giá bình quân cả năm, không đồng nghĩa với việc giá sẽ tiếp tục cộng thêm biên độ này từ vùng giá giao ngay hiện tại.