Dừng kê khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng, chuyển kê khai theo quý

ANTD.VN - Từ kỳ tính thuế tháng 4/2026 trở đi, người nộp thuế chính thức chuyển từ kê khai tháng sang kê khai theo quý đối với thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công.

Ứng dụng thuế điện tử đã đóng chức năng kê khai thuế TNCN từ tiền lương, tiền công theo tháng

Cục Thuế vừa có công văn gửi cơ quan thuế các địa phương nhằm triển khai Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP của Chính phủ về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Theo Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2026, người nộp thuế sẽ chuyển từ kê khai theo tháng sang kê khai theo quý khi kê khai các tờ khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN) từ tiền lương, tiền công (tờ khai mẫu số 02/KK-TNCN, 05/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC).

Cục Thuế cho biết, ngày 19/5/2026, đơn vị này đã thực hiện nâng cấp các ứng dụng thuế điện tử để chặn không tiếp nhận đối với các tờ khai 02/KK-TNCN, 05/KK-TNCN kê khai theo tháng có kỳ tính thuế từ tháng 4/2026 trở đi.

Do đó, Cục Thuế đề nghị các Thuế tỉnh, thành phố, Chi cục Thuế Doanh nghiệp lớn, Chi cục Thuế Thương mại điện tử hướng dẫn người nộp thuế thực hiện kê khai tờ khai thuế TNCN (mẫu số 02/KK-TNCN, 05/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC) theo quý kể từ kỳ tính thuế quý 2/2026 theo quy định tại Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP;

Đối với người nộp thuế đã được cơ quan thuế tiếp nhận và trả thông báo chấp nhận tờ khai tháng 4/2026, cơ quan thuế hướng dẫn người nộp thuế khi thực hiện kê khai tờ khai quý 2/2026 thì chỉ tổng hợp số liệu kê khai tương ứng với nghĩa vụ phát sinh của các tháng 5, 6/2026 và không tổng hợp nghĩa vụ đã kê khai của tờ khai tháng 4/2026 vào tờ khai quý 2/2026 để không bị tính trùng nghĩa vụ thuế.

Trường hợp người nộp thuế phát hiện tờ khai thuế tháng 4/2026 có sai sót thì thực hiện kê khai bổ sung tờ khai thuế tháng 4/2026 theo quy định; người nộp thuế được nộp số thuế TNCN phát sinh trên tờ khai tháng 4/2026 (nếu có) theo thời hạn nộp của tờ khai quý 2/2026 (ngày 31/7/2026).

Cục Thuế thực hiện nâng cấp Hệ thống ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS) đáp ứng việc chuyển tự động thời hạn nộp của tờ khai tháng 4/2026 về cùng thời hạn nộp của tờ khai quý 2/2026.

Hệ thống thuế điện tử sẽ tự động gửi Thông báo đến người nộp thuế đã được cơ quan thuế tiếp nhận và trả thông báo chấp nhận tờ khai tháng 4/2026 để người nộp thuế được biết và phối hợp thực hiện.