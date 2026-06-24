Larue đồng hành cùng Lễ hội biển Tam Thanh 2026

ANTD.VN - Larue – thương hiệu bia thuộc HEINEKEN Việt Nam – tiếp tục ký biên bản ghi nhớ hợp tác cùng phường Quảng Phú trong việc đồng hành tổ chức Lễ hội biển Tam Thanh 2026 với chủ đề “Tam Thanh – Biển xanh vẫy gọi”.

Đây là sự kiện văn hoá, thể thao và du lịch tiêu biểu của phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng trong khuôn khổ chuỗi hoạt động “Quảng Phú – Sắc màu mùa hè năm 2026”.

Lễ hội nhằm hướng đến quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh về du lịch biển, văn hoá cộng đồng và các sản phẩm đặc trưng của địa phương; đồng thời, góp phần kích cầu du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội thành phố Đà Nẵng.

Biên bản ký kết hợp tác lần này một lần nữa khẳng định sự đồng hành và cam kết gắn bó của Larue với thành phố Đà Nẵng – nơi thương hiệu đã hiện diện trong đời sống văn hóa, ẩm thực và cộng đồng suốt hơn một thế kỷ, đồng thời thể hiện cam kết đồng hành cùng địa phương trong việc phát triển các hoạt động văn hóa – du lịch, góp phần quảng bá hình ảnh Đà Nẵng và khu vực miền Trung đến với du khách trong nước và quốc tế.

Lễ ký biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Larue – thương hiệu bia thuộc HEINEKEN Việt Nam – và phường Quảng Phú trong việc đồng hành tổ chức Lễ hội biển Tam Thanh 2026

Trong khuôn khổ Lễ hội “Quảng Phú – Sắc màu mùa hè năm 2026”, các hoạt động văn hóa, thể thao, trải nghiệm và vui chơi giải trí đặc sắc sẽ được tổ chức liên tục, góp phần tạo nên không gian lễ hội đa dạng và hấp dẫn, gồm: Trình diễn nghệ thuật thả diều, Trưng bày nghệ thuật đá cảnh với chủ đề “Đá hát trùng khơi”, Chương trình khai mạc Lễ hội biển Tam Thanh năm 2026;

Không gian ẩm thực và trưng bày sản phẩm OCOP, Trải nghiệm chèo thuyền Kayak trên sông Trường Giang; Cuộc thi “Biển gọi yêu thương, gắn kết gia đình”; Cuộc thi vẽ tranh thanh thiếu niên chủ đề “Tam Thanh – Biển kể chuyện”…

Điểm nhấn của sự kiện là Lễ Khai mạc với chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật biểu diễn đương đại và những giá trị văn hóa đặc trưng của vùng biển Tam Thanh.

Với Larue, đồng hành cùng phường Quảng Phú tổ chức lễ hội “Tam Thanh – Biển xanh vẫy gọi” không chỉ là một sự kiện mùa hè, mà còn là không gian để kết nối con người, văn hóa và những giá trị đặc trưng của miền Trung.

Giữa khung cảnh biển xanh, với hơn 11 hoạt động đặc sắc của Lễ hội và trong đó là khu trải nghiệm hương vị văn hóa ẩm thực cùng Larue, một không gian gặp gỡ, trải nghiệm, sẻ chia và tận hưởng những khoảnh khắc đáng nhớ trong hành trình khám phá Đà Nẵng cho người dân địa phương và cả du khách.

Chia sẻ về ý nghĩa của sự kiện, ông Nguyễn Văn Hiệu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quảng Phú, cho biết: “Sự đồng hành bền bỉ của nhãn hàng bia Larue – nhãn hiệu bia của HEINEKEN Việt Nam – trong nhiều hoạt động văn hóa, du lịch của thành phố thời gian qua đã góp phần tạo thêm nguồn lực và cảm hứng để các sự kiện ngày càng chuyên nghiệp, giàu bản sắc, qua đó quảng bá hình ảnh Đà Nẵng đến với du khách trong nước và quốc tế”.

Ông Nguyễn Trần Kim Thủy – Giám đốc kinh doanh khu vực phường Quảng Phú – đại diện cho nhãn hàng bia Larue chia sẻ: “Với vai trò là một thương hiệu gắn bó cùng Đà Nẵng hơn một thế kỷ và tự hào là một phần của văn hóa ẩm thực nơi đây, Larue mong muốn đồng hành cùng Thành phố kiến tạo những trải nghiệm ý nghĩa, góp phần tôn vinh giá trị địa phương, làm phong phú đời sống tinh thần của người dân và nâng tầm sức hút du lịch của Đà Nẵng trong mắt du khách trong nước và quốc tế”.