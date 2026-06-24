Quá sản niêm mạc tử cung - Bệnh lý thầm lặng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ

ANTD.VN -Quá sản niêm mạc tử cung là bệnh lý phụ khoa thường gặp, đặc biệt ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản và giai đoạn tiền mãn kinh. Nếu phát hiện muộn và không có kế hoạch điều trị, tình trạng này có thể gây rối loạn kinh nguyệt kéo dài, ảnh hưởng khả năng sinh sản và làm tăng nguy cơ ung thư nội mạc tử cung…

Quá sản niêm mạc tử cung là gì?

Quá sản niêm mạc tử cung là tình trạng lớp niêm mạc lót bên trong buồng tử cung phát triển dày lên bất thường, vượt quá mức sinh lý của chu kỳ kinh nguyệt. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ sự mất cân bằng nội tiết tố nữ, trong đó estrogen tăng cao kéo dài nhưng không có hoặc thiếu sự đối kháng của progesterone.

Trong điều kiện bình thường, estrogen kích thích niêm mạc tử cung tăng sinh, còn progesterone giúp ổn định và chuẩn bị cho quá trình làm tổ của phôi. Khi progesterone không được tiết ra đầy đủ, niêm mạc tiếp tục tăng sinh không kiểm soát, dẫn đến quá sản.

Theo BS. Mạc Thị Mỹ Linh – Bác sĩ Khoa Phụ, Bệnh viện Đại học Phenikaa cho biết: “Quá sản niêm mạc tử cung không phải là ung thư, tuy nhiên đây là bệnh lý cần được theo dõi chặt chẽ vì một số thể có khả năng tiến triển thành ung thư nội mạc tử cung nếu không được điều trị kịp thời.”

Bệnh lý có nguy hiểm không?

BS. Mạc Thị Mỹ Linh cho biết, rối loạn nội tiết kéo dài chính là nền tảng dẫn đến sự tăng sinh bất thường của niêm mạc tử cung, khiến lớp niêm mạc không bong tróc theo chu kỳ kinh nguyệt như bình thường. Mức độ nguy hiểm của quá sản niêm mạc tử cung phụ thuộc vào thể bệnh. Dựa trên kết quả giải phẫu bệnh, tình trạng này được chia thành:

● Quá sản niêm mạc tử cung không điển hình: tế bào tăng sinh nhưng chưa có biến đổi ác tính, nguy cơ tiến triển thấp nếu điều trị đúng.

● Quá sản niêm mạc tử cung có tế bào không điển hình: xuất hiện biến đổi tế bào bất thường, được xem là tổn thương tiền ung thư.

● Quá sản nội mạc tử cung có thể dẫn đến ung thư niêm mạc tử cung

Quá sản nội mạc tử cung có thể dẫn đến ung thư niêm mạc tử cung

Dấu hiệu cảnh báo sớm dễ bị bỏ qua

Các dấu hiệu nghi ngờ quá sản niêm mạc tử cung bao gồm:

● Rong kinh, rong huyết kéo dài

● Kinh nguyệt không đều

● Ra máu âm đạo bất thường, đặc biệt sau mãn kinh

● Đau bụng dưới âm ỉ

● Khó mang thai hoặc vô sinh không rõ nguyên nhân

Do vậy, bất kỳ tình trạng ra máu âm đạo bất thường nào, nhất là ở phụ nữ tiền mãn kinh và mãn kinh, đều cần được thăm khám sớm để loại trừ các bệnh lý nguy hiểm.

Khoa Phụ PhenikaaMec: Cá thể hóa điều trị, bảo vệ sức khỏe phụ nữ toàn diện

Chẩn đoán quá sản niêm mạc tử cung cần được thực hiện tại các cơ sở y tế chuyên khoa, thông qua sự phối hợp của nhiều phương tiện hiện đại như siêu âm đầu dò để đánh giá độ dày và cấu trúc niêm mạc tử cung, soi buồng tử cung và đặc biệt là sinh thiết niêm mạc tử cung. Trong đó, sinh thiết được xem là tiêu chuẩn quan trọng giúp phân biệt giữa quá sản lành tính và những tổn thương có nguy cơ ác tính, từ đó định hướng phác đồ điều trị phù hợp.

Tại Khoa Phụ PhenikaaMec, công tác chẩn đoán và điều trị quá sản niêm mạc tử cung được triển khai theo quy trình khoa học, chặt chẽ, với sự phối hợp của đội ngũ bác sĩ sản phụ khoa giàu kinh nghiệm cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại. Các bác sĩ thực hiện điều trị cá thể hóa mang lại hiệu quả tối ưu cho người bệnh.

Khoa Phụ thực hiện phác đồ điều trị cá thể hóa giúp người bệnh nhanh phục hồi

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