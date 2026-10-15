ABBank đạt giải Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc tại VDA 2026

ANTD.VN - Hệ sinh thái ngân hàng số của Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) dành cho khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp đã xuất sắc đạt giải “Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc” tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (Vietnam Digital Awards – VDA) 2026, ghi nhận những nỗ lực đổi mới công nghệ, nâng cao trải nghiệm khách hàng và thúc đẩy hiệu quả vận hành.

Ngày 14/10/2026, ABBank được vinh danh tại Lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2026 với giải pháp Hệ sinh thái ngân hàng số dành cho khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp. Giải thưởng ghi nhận những kết quả thực tiễn trong hành trình chuyển đổi số của ABBank, với trọng tâm là ứng dụng công nghệ để đáp ứng nhu cầu tài chính ngày càng đa dạng của khách hàng.

Đại diện ABBank nhận giải thưởng tại Lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2026

Hệ sinh thái ngân hàng số ABBank gồm hai cấu phần được phát triển đồng bộ: ứng dụng ABBank dành cho khách hàng cá nhân và nền tảng ABBank Business dành cho khách hàng doanh nghiệp. Ứng dụng ABBank tích hợp hơn 50 tiện ích, hỗ trợ giao dịch 24/7, quản lý tài chính cá nhân và tiếp cận các dịch vụ ngân hàng trực tuyến. Trong khi đó, ABBank Business giúp doanh nghiệp thực hiện nhiều nghiệp vụ trên môi trường số như mở tài khoản trực tuyến, thanh toán theo lô, đề nghị giải ngân, phát hành bảo lãnh và chuyển tiền quốc tế, góp phần tối ưu quy trình vận hành và quản lý dòng tiền.

Chia sẻ về giải thưởng, đại diện lãnh đạo ABBank cho biết: “Với ABBank, chuyển đổi số không chỉ là đầu tư vào công nghệ, mà quan trọng hơn là đưa công nghệ trở thành giải pháp thiết thực cho những nhu cầu tài chính của khách hàng. Sự ghi nhận tại VDA 2026 là động lực để chúng tôi tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ sinh thái ngân hàng số theo hướng lấy khách hàng làm trung tâm, qua đó góp phần giúp mỗi cá nhân chủ động hơn trong quản lý tài chính và mỗi doanh nghiệp vận hành hiệu quả hơn.”

Hiệu quả của hệ sinh thái được thể hiện qua những kết quả thực tế. Trong năm 2025, số lượng khách hàng đăng ký mới trên ứng dụng ABBank tăng 92% so với năm 2024; tổng số giao dịch đạt 75 triệu, với tổng giá trị khoảng 490.000 tỷ đồng. Kênh ngân hàng số chiếm 96% tổng số lượng giao dịch toàn ngân hàng.

Đối với khách hàng doanh nghiệp, tỷ lệ giao dịch trực tuyến trên ABBank Business tăng từ 73% lên 90% tổng lượng giao dịch. Thời gian xử lý nhiều nghiệp vụ được rút ngắn tới 50% so với phương thức giao dịch truyền thống tại quầy; riêng quy trình mở tài khoản doanh nghiệp trực tuyến có thể hoàn tất trong khoảng 5–15 phút. Những kết quả này góp phần giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chủ động quản lý dòng tiền và nâng cao hiệu quả vận hành.

Song song với việc phát triển tiện ích, ABBank chú trọng đầu tư nền tảng công nghệ, tăng cường an toàn thông tin và mở rộng kết nối với các đối tác nhằm hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ số. Đặc biệt, ABBank tăng cường bảo mật cho hệ sinh thái ngân hàng số bằng công nghệ xác thực theo chuẩn FIDO2, góp phần nâng cao an toàn giao dịch và bảo vệ tài khoản khách hàng trước các nguy cơ gian lận trực tuyến. Đây là bước tiến trong nỗ lực kết hợp công nghệ bảo mật tiên tiến với trải nghiệm giao dịch thuận tiện trên các nền tảng số.

ABBank đẩy mạnh phát triển các giải pháp ngân hàng số, mang đến trải nghiệm giao dịch thuận tiện và đáp ứng nhu cầu tài chính ngày càng đa dạng của khách hàng

Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam do Hội Truyền thông số Việt Nam chỉ đạo tổ chức thường niên, dưới sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ. Năm 2026, giải thưởng tiếp nhận 467 hồ sơ thuộc 5 hạng mục và lựa chọn vinh danh 56 tổ chức, sản phẩm, giải pháp cùng 3 cá nhân tiêu biểu. Với thông điệp “Tôn vinh giá trị thực – Lan tỏa tương lai số”, giải thưởng chú trọng đánh giá hiệu quả ứng dụng công nghệ thông qua kết quả thực tiễn, năng suất, chi phí vận hành và mức độ hài lòng của khách hàng.

Trước đó, bộ đôi ứng dụng ABBank và ABBank Business cũng đã được vinh danh với giải thưởng “Dịch vụ số xuất sắc” tại Viet Nam I4 Impact Awards 2026. Cùng với giải thưởng VDA 2026, những ghi nhận này tiếp tục khẳng định định hướng đầu tư phát triển công nghệ và đổi mới dịch vụ của ABBank, đồng thời tạo động lực để ngân hàng hoàn thiện hệ sinh thái số, hiện thực hóa định vị “Ngân hàng kiến tạo hạnh phúc” và nâng cao giá trị mang lại cho khách hàng cá nhân, doanh nghiệp.