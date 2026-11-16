Công an Hà Nội triển khai thử nghiệm Hệ thống theo dõi nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy

ANTD.VN -Ngày 16/11/2026, CATP Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai thử nghiệm Hệ thống theo dõi nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy, nhằm giới thiệu, hướng dẫn sử dụng, lấy ý kiến hoàn thiện hệ thống trước khi đưa vào vận hành chính thức.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo, cán bộ chuyên môn Văn phòng Thành ủy, Văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND Thành phố, Văn phòng UBND Thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố; đại diện Ban Chỉ đạo 57 các phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Hồng Hà, Hai Bà Trưng, Bạch Mai, Kim Liên, Đống Đa, Ô Chợ Dừa, Vĩnh Tuy, Ba Đình cùng đại diện Công ty Cổ phần BKAV - đơn vị phối hợp phát triển hệ thống.

Xây dựng nền tảng thống nhất, giảm tải công tác theo dõi nhiệm vụ và báo cáo

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP cho biết, sau khi tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy, CATP đã chủ động nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, tổng hợp, theo dõi, đôn đốc và kiểm đếm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP phát biểu định hướng tại Hội nghị.

Thực tiễn cho thấy, các cơ quan, đơn vị hiện đang sử dụng nhiều phần mềm quản lý văn bản, giao nhiệm vụ và thực hiện chế độ báo cáo khác nhau. Việc tổng hợp thông tin từ nhiều đầu mối không chỉ mất thời gian mà còn dễ phát sinh trùng lặp, khó khăn trong theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện.

Trước yêu cầu đó, CATP đã phối hợp Công ty Cổ phần BKAV khẩn trương nghiên cứu, xây dựng Hệ thống theo dõi nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy. Sau gần hai tháng triển khai, hệ thống bước đầu hình thành các chức năng cơ bản, đủ điều kiện tổ chức thử nghiệm, lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị để tiếp tục hoàn thiện.

Đồng chí Phó Giám đốc CATP nhấn mạnh, mục tiêu đặt ra là xây dựng một nền tảng dùng chung, thống nhất từ cấp Thành phố đến xã, phường, bảo đảm các nhiệm vụ được quản lý tập trung, xác định rõ đơn vị thực hiện, thời hạn và sản phẩm đầu ra. Đặc biệt, hệ thống phải hướng tới việc dữ liệu được cập nhật một lần, có thể khai thác, sử dụng phục vụ nhiều yêu cầu báo cáo theo phân quyền, qua đó giảm tải công việc cho cán bộ trực tiếp thực hiện.

Ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo phục vụ chỉ đạo, điều hành

Tại Hội nghị, đại diện Công ty Cổ phần BKAV đã giới thiệu tổng quan, hướng dẫn sử dụng các chức năng của hệ thống, trọng tâm là quản lý, theo dõi nhiệm vụ; thực hiện chế độ báo cáo; tổng hợp, khai thác dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

Đại diện Công ty Cổ phần BKAV giới thiệu, hướng dẫn sử dụng và giải đáp các nội dung liên quan đến tính năng, kỹ thuật của Hệ thống theo dõi nhiệm vụ.

Theo đó, hệ thống cho phép tiếp nhận, phân công, theo dõi tiến độ và cập nhật kết quả thực hiện từng nhiệm vụ; đồng thời hỗ trợ tổng hợp dữ liệu thông qua các bảng điều khiển trực quan, giúp lãnh đạo các cấp theo dõi tình hình thực hiện nhiệm vụ theo đơn vị, lĩnh vực và tiến độ.

Giao diện tổng hợp, theo dõi và kiểm đếm tiến độ thực hiện nhiệm vụ trên Hệ thống theo dõi nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy.

Đáng chú ý, hệ thống tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ phân tích văn bản chỉ đạo, gợi ý nhiệm vụ, đơn vị thực hiện, thời hạn xử lý; đồng thời hỗ trợ tra cứu, tổng hợp thông tin và xây dựng báo cáo. Các nội dung do AI đề xuất phải được cán bộ có thẩm quyền kiểm tra, rà soát, xác nhận trước khi giao nhiệm vụ chính thức.

Thượng tá Dương Minh Tuyến, Phó Trưởng phòng Tham mưu CATP thông tin về kế hoạch, quy trình triển khai thử nghiệm hệ thống.

Trao đổi, làm rõ quy trình nghiệp vụ, Thượng tá Dương Minh Tuyến, Phó Trưởng phòng Tham mưu CATP nhấn mạnh yêu cầu rà soát, chuẩn hóa các nhiệm vụ được giao, khắc phục tình trạng trùng lặp giữa các văn bản chỉ đạo, bảo đảm việc quản lý, theo dõi và kiểm đếm tiến độ thực hiện được thống nhất, khoa học, hiệu quả. Đồng chí cũng làm rõ cơ chế phối hợp giữa cơ quan thường trực hai cấp trong giao nhiệm vụ, tổng hợp báo cáo và xác nhận kết quả thực hiện; bảo đảm phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp và chức năng, thẩm quyền của từng cơ quan, đơn vị.

Đại diện các cơ quan, đơn vị trao đổi, đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện các chức năng và quy trình vận hành hệ thống.

Trong phần thảo luận, đại diện các sở, ngành và phường tham gia thử nghiệm đã trao đổi về khả năng kết nối, liên thông với các phần mềm hiện có; quy trình giao, phê duyệt và xác nhận hoàn thành nhiệm vụ; chế độ báo cáo điện tử, chữ ký số và yêu cầu bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

Các ý kiến thống nhất cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống theo hướng thuận tiện, dễ sử dụng, hạn chế nhập liệu nhiều lần; đồng thời bảo đảm việc ứng dụng AI, kết nối và chia sẻ dữ liệu đúng thẩm quyền, đáp ứng yêu cầu bảo mật thông tin. Đại diện BKAV và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy đã trao đổi, giải đáp, tiếp thu các ý kiến để nghiên cứu, hoàn thiện trong quá trình thử nghiệm.

Tập trung thử nghiệm thực chất, hoàn thiện hệ thống trước khi triển khai rộng rãi

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP khẳng định việc xây dựng Hệ thống theo dõi nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy là cần thiết, nhằm đổi mới phương thức quản lý, nâng cao hiệu quả theo dõi, đôn đốc, kiểm đếm nhiệm vụ và giảm gánh nặng báo cáo cho cơ sở.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP phát biểu kết luận Hội nghị.

Đồng chí Phó Giám đốc CATP yêu cầu các đơn vị tham gia thử nghiệm trực tiếp nghiên cứu, sử dụng các chức năng, kịp thời phản ánh những bất cập về quy trình nghiệp vụ, tính năng và khả năng kết nối dữ liệu. Việc thử nghiệm phải đi vào thực chất, không dừng ở giới thiệu, trình diễn phần mềm mà cần kiểm chứng hiệu quả qua quá trình thao tác, xử lý công việc.

Theo kế hoạch, thời gian thử nghiệm từ ngày 16/11 đến hết ngày 30/11/2026. Từ ngày 17/11, các đơn vị thực hiện các kỳ báo cáo giả định, cập nhật tiến độ, thực hành giao, tiếp nhận, phê duyệt và xác nhận kết quả nhiệm vụ trên hệ thống. Kết thúc thử nghiệm, các đơn vị gửi báo cáo đánh giá trong ngày 02/12/2026 để tổng hợp, hoàn thiện hệ thống.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky giao Phòng Tham mưu CATP làm đầu mối hướng dẫn quy trình nghiệp vụ, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc; Công ty Cổ phần BKAV bố trí cán bộ thường xuyên hỗ trợ kỹ thuật, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh.

Đặc biệt, đồng chí Phó Giám đốc CATP yêu cầu tiếp tục nghiên cứu khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu với các nền tảng hiện có; phát triển tính năng AI hỗ trợ nhận diện, phân loại, tránh trùng lặp nhiệm vụ, bảo đảm hệ thống thực sự giảm thao tác, giảm thời gian tổng hợp báo cáo cho cán bộ.

Trên cơ sở kết quả thử nghiệm, CATP sẽ phối hợp các cơ quan, đơn vị tiếp tục hoàn thiện hệ thống, báo cáo Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy xem xét triển khai chính thức, hướng tới hình thành công cụ quản lý, theo dõi nhiệm vụ thống nhất, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thúc đẩy chuyển đổi số trong hệ thống chính trị Thành phố.