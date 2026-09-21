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Thời sự Chính trị

Trọn vẹn niềm vui đón Tết Trung thu cho con em cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội

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Lam Thanh

ANTD.VN - Nhằm triển khai hiệu quả các chính sách bảo vệ, chăm sóc trẻ em và tạo sân chơi bổ ích cho thiếu niên, nhi đồng, Ban Phụ nữ Công an thành phố Hà Nội phối hợp cùng Hội Phụ nữ các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 4 và Cụm thi đua số 5 tổ chức chương trình Vui Tết Trung thu năm 2026 với chủ đề “Vui Tết Trung thu - Gắn kết yêu thương”.

Tối 21/9, chương trình diễn ra trong không khí sôi nổi, ngập tràn sắc màu tại khu vực sân Tượng đài Bác Hồ – Trụ sở CATP Hà Nội. Ngay từ sớm, các em nhỏ đã được chào đón bởi chú Hề vặn bóng, chị Hằng và chú Cuội, đồng thời nhận phiếu tham gia các gian hàng ẩm thực tự chọn do chính hội viên phụ nữ các đơn vị chuẩn bị với nhiều món ăn nhẹ như kem, xúc xích, hoa quả, nước ép, trà sữa...

Bên cạnh các tiết mục văn nghệ đặc sắc, các em thiếu nhi còn được hòa mình vào không gian trải nghiệm dân gian và sáng tạo như làm đèn Trung thu, làm đồ thủ công, tô tượng, tô tranh, nặn tò he...

Đặc biệt, chương trình năm nay mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc khi có sự tham dự của gần 50 em nhỏ mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn đang được nuôi dưỡng tại Làng trẻ Birla (phường Phú Diễn, Hà Nội). Nhằm chia sẻ khó khăn và lan tỏa tình yêu thương, phiên bán đấu giá thiện nguyện “Gắn kết thương yêu” đã diễn ra vô cùng xúc động. Các sản phẩm tranh vẽ, đồ thủ công do chính con em cán bộ, chiến sĩ và các cháu thiếu nhi tự tay chuẩn bị đã được đưa ra đấu giá; toàn bộ số tiền thu được đã dành tặng chăm lo cho các em nhỏ tại Làng trẻ Birla.

Phát biểu tại chương trình, Thượng tá Phạm Thị Thùy Dương, Trưởng phòng Hồ sơ nghiệp vụ – đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 4 CATP Hà Nội nhấn mạnh:

"Trong những năm qua, công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, đặc biệt là của Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội phụ trách Cụm Thi đua số 5 và Đại tá Trần Văn Hoá Trưởng phòng Công tác chính trị, Phụ trách Cụm Thi đua số 4, đã có rất với nhiều chương trình, chính sách ý nghĩa dành cho con em cán bộ, chiến sĩ. Chương trình vui hội Trăng rằm được tổ chức hàng năm với quy mô ngày càng mở rộng chính là minh chứng rõ nét, góp phần tạo sân chơi sôi nổi, giúp các cháu phát triển toàn diện về thể chất lẫn tinh thần, đồng thời tiếp thêm động lực để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ."

Chương trình “Vui Tết Trung thu - Gắn kết yêu thương” không chỉ mang lại trọn vẹn niềm vui đón Tết Trăng rằm cho con em cán bộ, chiến sĩ mà còn là cầu nối gắn kết, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái của lực lượng Công an Thủ đô tới những mảnh đời trẻ thơ chịu nhiều thiệt thòi.

Sau đây là những hình ảnh do An ninh Thủ đô ghi nhận

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Nụ cười rạng rỡ của nữ chiến sĩ công an khi trao các phiếu quà Trung thu cho các em nhỏ đến từ Làng trẻ Birla
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Sự ân cần và gần gũi của các chiến sĩ công an với thế hệ măng non
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Ngay từ chiều tối, bầu không khí phía sau trụ sở CATP Hà Nội đã trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết
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Cảnh đón tiếp ấm áp tại quầy nhận quà trong đêm hội Trung thu
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Ánh mắt tò mò và thích thú của các em nhỏ khi đến tham gia phá cỗ
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Đêm hội Trung thu thêm phần ấm áp với sự hiện diện của các chiến sĩ
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Những gian hàng ẩm thực thu hút sự chú ý của mọi người
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Các em nhỏ hào hứng dùng phiếu nhận quà do Ban Tổ chức phát để đổi lấy những que kem mát lạnh tại gian hàng
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Các em nhỏ xếp hàng ngay ngắn chờ đến lượt nhận bánh và quà
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Đêm hội Trung thu thêm phần ấm áp với sự hiện diện của các chiến sĩ công an
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Bức ảnh tập thể lưu giữ kỷ niệm đẹp về một đêm Trung thu đáng nhớ
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Không khí rộn ràng, vui tươi bao trùm khắp không gian lễ hội
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Tự tay làm đèn ông sao truyền thống
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Em nhỏ thích thú ướm thử chiếc mặt nạ giấy bồi truyền thống, nụ cười rạng rỡ hiện rõ qua từng ánh mắt
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Các sản phẩm tranh vẽ do chính con em cán bộ, chiến sĩ và các cháu thiếu nhi tự tay chuẩn bị đã được đưa ra đấu giá
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Thượng tá Lưu Hồng Quân - Phó trưởng Ban Biên tập Chuyên đề An ninh Thủ đô thay mặt Ban Tổ chức trao số tiền đấu giá tranh tặng đại diện Làng trẻ
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Cán bộ, chiến sĩ CATP Hà Nội vui mừng sở hữu bức tranh do chính các em nhỏ thể hiện, đóng góp toàn bộ kinh phí ủng hộ Làng trẻ Birla
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Bên cạnh những hoạt động vui chơi sôi nổi, các em nhỏ ở Làng trẻ Birla còn tỏ ra vô cùng hào hứng với chiếc máy ảnh chuyên nghiệp của các chú phóng viên Báo An ninh Thủ đô
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Tiếng cười nói rộn rã khi các em cùng nhau xem lại những bức ảnh vừa chụp được
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Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, các em vẫn xứng đáng được hưởng một tuổi thơ trọn vẹn, được vui chơi, được phá cỗ như bao bạn bè đồng trang lứa
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Niềm vui giản dị nhưng đầy ý nghĩa cho các em
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Chương trình ‘Vui Tết Trung thu - Gắn kết yêu thương’ năm 2026 không chỉ mang đến cho thiếu nhi một Tết Trăng rằm trọn vẹn, mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần nhân văn, trách nhiệm vì cộng đồng của Ban Phụ nữ CATP Hà Nội. Những nụ cười rạng rỡ của các em nhỏ hôm nay chính là động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ tiếp tục nỗ lực, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được gia

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Từ khóa:

#Vui Tết Trung thu #Gắn kết yêu thương #Ban Phụ nữ Công an thành phố Hà Nội #Cụm thi đua số 4 #Cụm thi đua số 5 #Làng trẻ Birla

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