ANTD.VN - Sau khi dọa sẽ cho cán bộ CSGT "viết kiểm điểm", T.X.N. tiếp tục lấy lý do đã làm đơn tố giác tổ công tác về hành vi nhận hối lộ để yêu cầu cán bộ đưa 180 triệu đồng nhằm… rút đơn.

Ngày 27-11, Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội cho biết, vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng T.X.N., SN 1972, trú tại xã Sóc Sơn, Hà Nội để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, ngày 16-11-2026, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 15, Công an thành phố Hà Nội, gồm Đại úy Đặng Văn Hải, Tổ trưởng; Đại úy Nguyễn Anh Tuấn, Tổ viên và Đại úy Nguyễn Như Khánh, Công an xã Vĩnh Thanh được tăng cường, thực hiện nhiệm vụ kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông và nồng độ cồn trên tuyến Quốc lộ 3 và các tuyến liên tỉnh, liên xã, liên thôn thuộc địa bàn xã Sóc Sơn, Vĩnh Thanh...

Đối tượng T.X.N tại cơ quan Công an

Đến khoảng 20h30 cùng ngày, tại khu vực gần cổng Trường THPT Lạc Long Quân, thuộc xã Sóc Sơn, tổ công tác dừng kiểm tra xe mô tô biển kiểm soát 29S6-814... do anh N.V.S. (SN 1986, trú tại xã Đa Phúc, Hà Nội) điều khiển, đang lưu thông trên đường Phù Đồng.

Qua kiểm tra tốc độ và nồng độ cồn, tổ công tác xác định anh S. không vi phạm, nên đã để người này tiếp tục tham gia giao thông.

Đến khoảng 21h cùng ngày, T.X.N. đi xe đạp đến khu vực chốt kiểm soát và dùng lời lẽ đe dọa, cho rằng tổ công tác nhận tiền của người vi phạm dù không có bằng chứng, sau đó ép đưa 180 triệu đồng thì sẽ… cho qua.

Liên tiếp trong nhiều ngày, đối tượng N. tìm đến chốt, nói đã làm đơn tố giác hành vi của cán bộ CSGT. Hành vi của N. gây ảnh hưởng đến quá trình làm nhiệm vụ của lực lượng chức năng, nên Đại úy Đặng Văn Hải đã báo cáo Ban chỉ huy đơn vị.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 15 đã báo cáo Ban chỉ huy Phòng CSGT, chủ động phối hợp với Phòng CSHS - CATP Hà Nội để giải quyết.

Chiều tối 25-11, tại đường Núi Đôi, xã Sóc Sơn, quá trình T.X.N. hẹn gặp Đại úy Hải để nhận trước 80 triệu đồng thì bị tổ công tác Đội Trọng án - Phòng Cảnh sát hình sự bắt quả tang, đưa N. về trụ sở để làm việc.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.