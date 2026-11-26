ANTD.VN - Từ mâu thuẫn phát sinh sau một vụ va chạm giao thông tại xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên, sự việc đã dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, khiến một người tử vong.

Đối tượng Bùi Xuân Hay

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 15h ngày 15-11-2026, Bùi Xuân Hay (SN 1983, trú tại xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên) điều khiển xe ô tô tải, chở theo vợ và con trai, lưu thông trên đường ĐT452A theo hướng từ thôn Đan Hà đến thôn Nhân Phú, cùng xã Diên Hà. Khi đến khu vực cách cầu Duyên Hải khoảng 50 m (thuộc thôn Nhân Phú), xe ô tô tải do anh N.V.P (trú tại xã Diên Hà) điều khiển đi cùng chiều từ phía sau vượt lên bên trái và xảy ra va chạm với ốp gương chiếu hậu bên trái xe của Hay.

Sau va chạm, Hay điều khiển xe vượt lên, chặn xe của anh P lại. Hai bên xảy ra lời qua tiếng lại, Hay đấm vào vùng mặt anh P. Sau đó, khi Hay lên xe chuẩn bị rời đi, anh P nhảy lên bám vào gương chiếu hậu phía trước đầu xe, yêu cầu Hay dừng xe để tiếp tục giải quyết vụ việc.

Mặc dù biết rõ anh P đang đu bám trên gương chiếu hậu phía trước đầu xe và nhận thức được việc tiếp tục điều khiển xe có thể khiến anh P ngã xuống đường, dẫn đến thương tích hoặc tử vong, Hay vẫn điều khiển xe di chuyển với tốc độ khoảng 30 km/h, đồng thời liên tục đánh lái nhằm mục đích khiến anh P không thể tiếp tục bám vào xe.

Hậu quả, khi đi đến km H1/11 đường ĐT452 thuộc thôn Nhân Phú, xã Diên Hà, anh P bị ngã xuống đường, lao qua thành hộ lan. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng do thương tích quá nặng, anh P đã tử vong sau đó.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 18-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Xuân Hay về tội “Giết người”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.