ANTD.VN - Biết rõ làn dừng khẩn cấp không phải là làn đường lưu thông, nhưng vì lợi ích cá nhân, không ít tài xế vẫn cố tình lấn chiếm để vượt xe, tránh ùn tắc, bất chấp nguy cơ cản trở xe cứu hộ, cứu thương khi có sự cố xảy ra.

Trên cơ sở nắm tình hình, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đội CSGT địa bàn tăng cường tuần tra, kiểm soát trên tuyến Vành đai 3 trên cao, tập trung phát hiện, xử lý các hành vi điều khiển phương tiện đi vào làn dừng khẩn cấp trái quy định.

Đây là tuyến đường cao tốc dài gần 30km, kéo dài từ cầu Thanh Trì (phía Nam) đến cầu Thăng Long (phía Bắc) thành phố Hà Nội. Tuyến đường được thiết kế với 2 làn xe chạy mỗi chiều và làn dừng khẩn cấp. Theo chức năng, làn đường này chỉ dành cho các phương tiện gặp sự cố phải dừng đỗ, phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn và xử lý các tình huống khẩn cấp.

Dù biết làn khẩn cấp chỉ dành cho trường hợp... khẩn cấp, nhưng nhiều lái xe vẫn cố tình điều khiển phương tiện đi vào

Tuy nhiên, bất chấp nguy cơ mất an toàn giao thông, một số tài xế vẫn ngang nhiên sử dụng làn dừng khẩn cấp để lưu thông, vượt xe hoặc né tránh ùn tắc, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn và cản trở hoạt động của các phương tiện làm nhiệm vụ khẩn cấp.

Ghi nhận của phóng viên A nninh Thủ đô, Đội CSGT đường bộ số 6 bố trí lực lượng tuần tra lưu động trên tuyến Vành đai 3 trên cao, đoạn từ Phạm Hùng đến Mai Dịch. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều phương tiện, từ xe khách, ô tô con, taxi đến cả xe mô tô, ngang nhiên đi vào làn dừng khẩn cấp.

Đáng chú ý, trong hơn một giờ làm nhiệm vụ, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 6 đã phát hiện, ghi nhận 5 trường hợp ô tô vi phạm lỗi đi vào làn dừng khẩn cấp.

Các hình ảnh được camera của CSGT ghi lại, nhằm tránh trường hợp tài xế cố tình chối cãi

Đại diện tổ công tác cho biết, đối với những trường hợp vi phạm được ghi hình, nếu phương tiện di chuyển xuống khỏi đường cao tốc, lực lượng chức năng sẽ tổ chức dừng xe để kiểm tra, lập biên bản xử lý theo quy định. Trường hợp phương tiện tiếp tục lưu thông và ra khỏi địa bàn quản lý, đơn vị sẽ tiến hành tra cứu thông tin phương tiện, gửi thông báo xử phạt nguội, bảo đảm không bỏ lọt hành vi vi phạm.

Bên cạnh công tác tuần tra trực tiếp, lực lượng CSGT cũng thường xuyên tiếp nhận thông tin, hình ảnh phản ánh của người dân, tiến hành xác minh và xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.

Theo quy định hiện hành, hành vi điều khiển phương tiện đi vào làn dừng khẩn cấp trên đường cao tốc bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng, đồng thời bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Các trường hợp vi phạm bị phát hiện đều bị xử lý

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội khuyến cáo, người điều khiển phương tiện khi lưu thông trên tuyến Vành đai 3 trên cao cần nghiêm túc chấp hành quy định về làn đường, tốc độ và giữ khoảng cách an toàn. Tuyệt đối không sử dụng làn dừng khẩn cấp để lưu thông, vượt xe hoặc tránh ùn tắc.

Lực lượng CSGT nhấn mạnh, làn dừng khẩn cấp không phải là làn đường lưu thông bổ sung mà là khu vực dành riêng cho các tình huống khẩn cấp. Việc cố tình chiếm dụng làn đường này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn có thể cản trở xe cứu thương, xe cứu hộ và các phương tiện làm nhiệm vụ tiếp cận hiện trường khi xảy ra sự cố.

Mọi hành vi vi phạm đều có thể bị lực lượng chức năng ghi hình, xác minh và xử lý nghiêm theo quy định, kể cả thông qua hình thức phạt nguội.