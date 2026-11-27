ANTD.VN -Quá trình điều khiển xe ô tô, do thiếu quan sát nên Hà đã gây hậu quả nghiêm trọng khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương

Bị can Trần Thu Hà

Công an thành phố Quảng Ninh ngày 27-11 thông tin, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thu Hà (SN 1989, trú tại phường Yên Tử, Quảng Ninh) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” quy định tại Khoản 1, Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra, ngày 17-10-2026, tại đường Quang Trung thuộc tổ 1, khu Thanh Sơn 2, phường Uông Bí, thành phố Quảng Ninh, Trần Thu Hà điều khiển xe ô tô con tham gia giao thông đã xảy ra va chạm với xe mô tô biển số: 14X1 - 382.61 do anh T.Đ.L (sinh năm 1981) điều khiển, chở vợ là chị N.T.T.H (sinh năm 1994, cùng trú tại: Khu Lâm Sinh 1, phường Đông Mai, thành phố Quảng Ninh).

Hậu quả khiến anh L tử vong trên đường đi cấp cứu, chị H bị thương.

Qua điều tra, xác minh và căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định nguyên nhân vụ tai nạn xuất phát từ việc Trần Thu Hà điều khiển xe ô tô thiếu chú ý quan sát, không đi đúng phần đường quy định, dẫn đến va chạm với xe mô tô do anh T.Đ.L điều khiển.