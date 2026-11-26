ANTD.VN - Đối tượng Vang Văn Đức đột nhập nhà dân trộm 29 "chỉ" vàng và 100 triệu đồng mang về vườn cất giấu rồi bỏ trốn đi Hải Phòng nhưng đã bị bắt sau vài ngày gây án.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ đối tượng Vang Văn Đức (SN 1991), trú tại xã Hùng Chân, tỉnh Nghệ An để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Chiều 14-11-2026, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tin báo của người dân trú tại xã Hùng Chân, tỉnh Nghệ An về việc có kẻ gian đột nhập vào nhà, lấy đi tài sản gồm nhiều trang sức bằng vàng với khối lượng 29 "chỉ" vàng cùng một số trang sức bằng bạc và khoảng 100 triệu đồng tiền mặt. Tổng giá trị thiệt hại ước tính tại thời điểm mất khoảng 470 triệu đồng.

Cơ quan điều tra ghi lời khai Vang Văn Đức

Một phần tang vật vụ án

Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định Vang Văn Đức là đối tượng thực hiện vụ trộm cắp tài sản nêu trên. Tuy nhiên, sau khi gây án, Đức bỏ trốn khỏi địa phương.

Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, chủ động và không để đối tượng có thời gian tẩu thoát, tẩu tán tài sản, các tổ công tác kiên trì truy xét, xác minh, truy tìm trên nhiều địa bàn.

Đến ngày 15-11-2026, tổ công tác bắt giữ Vang Văn Đức khi đối tượng đang lẩn trốn tại phường Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng.

Tại cơ quan công an, Vang Văn Đức khai nhận đã đột nhập vào nhà bị hại, lấy trộm toàn bộ tài sản trong két, sau đó đưa tài sản trộm cắp được chôn trong vườn nhà Đức, rồi bỏ trốn. Cơ quan điều tra đã kịp thời thu hồi tài sản để trao trả bị hại.